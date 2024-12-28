Три війни об'єдналися в одну: як підписання договору Росії з Іраном вплине на Трампа

Три війни – на Близькому Сході, Росії проти України та між КНДР та Південною Кореєю – об'єдналися в одну. Це почалося ще у 2023 році, коли ХАМАС напала на Ізраїль за підтримки Росії.

У 2024 році цей процес посилився. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Ці три війни – на Близькому Сході, корейська та російсько-українська – об'єднались в одну у 2024 році. Почалось це ще у 2023 році, коли ХАМАС напала на Ізраїль. Стало зрозуміло, що за ХАМАС стоять росіяни, не лише Іран. Вони поїхали з візитом у Росію. Ніккі Гейлі заявляла, що Росія надала розвіддані для нападу на Ізраїль. У цьому році все більше посилювалось", – сказав він.

Є багато факторів, які об'єднують ці війни. Зокрема, те, що війська Північної Кореї беруть участь у війні Росії проти України.

Угода Росії з Іраном не вплине на Трампа

Президент Ірану Масуд Пезешкіан здійснить візит до Москви, щоб підписати з кремлівським диктатором Владіміром Путіним угоду про співпрацю між двома країнами 17 січня. Відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп негативно ставиться до Тегерану. Михайло Шейтельман зазначив, що підписання угоди все одно не буде впливати на Трампа.

Трамп розуміє, що Путін – це ворог, з яким потрібно домовлятися, поки це у його планах. Чи буде враховуватись на переговорах, що Путін підписав якийсь папірець з Іраном? Трамп ставиться до цього, як "сьогодні підписав, а завтра викинув",

– припустив політтехнолог.

Водночас Путін хоче підписати угоду, щоб показати, що він створює "потужний союз" проти Штатів. Однак, ймовірно, це не вплине на дії Трампа.