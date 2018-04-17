"Підприємливий" контрактник продавав гранатомети, привезені з фронту

Військова прокуратура затримала солдата-контрактника, який вирішив збагатитись продаючи гранатомети.

Про це інформує прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

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Солдата 1-ї окремої танкової бригади ОК "Північ" затримали 17 квітня, коли він намагався збути боєприпаси.

У військовій прокуратурі з'ясували, що військовослужбовець служби за контрактом ще на початку квітня, щоб збагатитись продав цивільній особі арсенал боєприпасів за 3200 гривень.

Зокрема, були продані 2 гранати РГД-5, 3 гранати Ф-1 та 138 патронів калібру 7,62 міліметри.

17 квітня він за тією ж схемою намагався збути два гранатомети РПГ-18 та РПГ-26.

За них він мав отримати майже 19 тисяч гривень. Горе-торгівця впіймали "на гарячому".

Затримання проводилося слідчими Чернігівської поліції спільно з представниками СБУ.

За попередньою інформацією, військовий проходив службу у складі підрозділів військової частини в зоні АТО і боєприпаси були привезені саме з території проведення операції.

Тепер військовому загрожує до 12 років за ґратами.