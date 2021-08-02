"Під*раси з Москви понаїхали": в Криму місцевий житель "зустрів" росіянина – відео 18+

Кримчанин сказав росіянину, що на півострові живуть чудові люди, а "п*дараси з Москви понаїхали". Відео сварки опублікував офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

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Де бидло? Ти на себе подивися, с*ка, бл*дь, ідіот, – відповів чоловік.

У січні 2021 року хамовитий росіянин накинувся з лайкою на місцеву жительку в окупованому Криму. Кримчанка звернула увагу на агресивну поведінку пасажира та зробила йому зауваження. Жінка кинула у його бік фразу "Понаїхали тут".

Після цих слів співрозмовник розлютився. Він підбіг до жінки та почав кричати їй: "Я з Сибіру. Ти в Україні жила, а я в Росію приїхав".