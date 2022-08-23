Навіщо фсб склепало дешеве кіно про "святу" дугіну

фсб показує нам дешеве продовження культового фільму "Леон-кілер" під назваю "вбивство святої дар'ї дугіної".

"Леон-кілер" на мінімалках

Як і з багатьма продовженнями, ця стрічка не дотягує до оригіналу, ні за рівнем сюжету, ні за акторською грою. І сценариста, здається, позичили із дешевих серіалів.

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Проте, принаймі, ми побачили, що нелюди із фсб також люди, і вони також в дитинстві були закохані у тендітну Наталі Портман. Як кажуть класики, "ничто человеческое им не чуждо".

Але то особисті сексуальні проблеми офіцерів фсб. Нам має бути цікаве інше питання. Те, що ми бачимо, – це "для чогось" чи "від чогось".

А саме – ця історія інспірована фсб із самого початку для якоїсь своєї чергової капості чи вони видумали її на ходу, щоб відволікти від іншої версії. Варіант, що то українська розвідка, залишимо на відкуп "хорошим руським" а-ля Ксюша Собчак. Бо звичайна українська логіка каже, що ніхто в Україні ту дашу не знав і не хотів знати, а одже вбивати її ні в кого не було сенсу.

Трошки більше сенсу було б у версії бажання вбити самого дугіна, його в Україні трохи знали, особливо Арестович. Але фсб саме заплющує очі на цю очевидну версію, тим більше, що сам дугін наче мав їхати у цьому ж авто, але пересів. Заплющує, бо каже, що українська Нікіта із дочкою і кішкою цілеспрямовано поселилися в будинок саме дугіної, а отже, вказують росіяни, саме її чомусь і обрали жертвою.

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Як гроші вбивають фашистів

І сама така наполегливість фсб робить основною версією план "від чогось", тобто відведення від якоїсь правильної версії, яка їм самим не до вподоби. Що то може бути? Що намагаються приховати росіяни?

Навіщо вбивають? Перш за все – гроші. Ви скажете: де божевільний дугін, а де великі гроші? І начебто логічне питання. Але ніт.

дугін, як виявляється, був дуже системним психом. Через його фашистські організації фсб, чи хто там у них за це віповідає, встановлювали контакти з іншими європейськими фашистами. Наприклад, з італійськими популістами. Які, згідно з розлідуванням журналістів, особисто прилітали в москву за баблом (ох вже ця стара італійська школа), на відміну від тієї самої Марін Ле Пен. І, як виявляється, прилітали і спілкувалися в тому числі із дугіним. А назад везли спортивні сумки з готівкою. І навіть називають суми, які доходили до 20 мільйонів баксів за візит.

Достатньо причин, щоб мотивувати на вбивство. Тим більше, що зараз якраз в Італії розслідують цю тему. І дугін міг стати небажаним свідком або виявитись дуже жадібним фашистом. Не випадково ж його доньку підірвали не у "Ладі". А ми ж пам ятаємо про стару італійську школу. Та й про звички російських спецслужб не забуваємо. Бо, наприклад, так само був вбитий павло шеремет у Києві.

Отже, якщо ця версія правдива, то фсб би точно не могла її світити. І тоді на коліні міг народитися божевільний сценарій "Леон-кілер-2", де замість куща є кіт. Ну бо куди зараз без кота. І в головній ролі жінка. Бо це в тренді.

Плюс накидати повний набір об'єктів для ненависті в одне місце. Українка з полку захисників "Азовсталі", яка працювала на олігарха Ахметова у його футбольному клубі, на британському авто, на казахських номерах та й потім через естонський кордон. Оце коктейль. Зшибає з ніг одразу.

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Затравка для безмозких

Друга версія – вони самі від самого початку спланували цю операцію і чомусь обрали на роль сакральної жертви дочку дугіна. В межах цієї версії, до речі, цілком імовірно, що ми ще не додивилися кіно до кінця, і вбивця ще вийде каятись десь в Угорщині.

Навіщо це їм? А хтозна. Багато може бути причин, хоч жодна не тягне на нормальну версію. І елемент інформаційної війни (дивіться, українці такі ж самі, то ж не можна вважати росію терористом). І дегуманізація українських жінок і дітей (і навіть котів). І спроба мобілізації суспільства в росії. Чи навіть виправдовування якихось масових бомбардувань. А може й все разом. Бо інформаційну війну росія програє. Бо навіть своїм треба пояснювати Бучу. Бо…

Багато варіантів. І вгадати важко. Бо чогось очевидного нема. Бо не потрібно виправдовувати бомбардування після 24 лютого. Бо мобілізацію як не хотіли проводити в росії, так і не хочуть. А юна фашисточка дугіна навіть там мало кому відома, у росії. Тому така собі з неї сакральна жертва.

Але ж ми пам'ятаємо, що ця війна називалася "стрибок мангуста" і від самого початку замість топових провокацій вони бомбили сортири під ростовом. То ж може і тут все вкрали по дорозі. Якщо ця версія правильна, то нас ще чекають неприємні сюрпризи. Хоча, хіба хтось очікував від росіян чогось іншого?

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