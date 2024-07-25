Черговий "підрив" топчиновника: що відбувається всередині російської розвідки
В одному з дворів Москви вибухнув джип Toyota Land Cruiser. Як з'ясувалося, на ньому кудись збирався поїхати Андрєй Торгашов – офіцер ГРУ. За замахом можуть стояти і російські спецслужби.
Безперечно, всередині спецслужб Росії йде справжня боротьба за владу та гроші, тож не дивно, якби це й стало причиною замаху на Торгашова. Таку думку у розмову з 24 Каналом висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
Детальніше ЗМІ писали, що у Москві підірвали військового топчиновника, але він спростовує
Підрив офіцера ГРУ
Вранці 24 липня повідомляли про те, що у Москві підірвався автомобіль заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрєя Торгашова. Водночас згодом Торгашов сам спростував цю інформацію, а російські журналісти з'ясували, що машина належала його тезці – офіцеру штаб-квартири ГРУ міноборони Росії.
Вибух стався внаслідок детонації вибухового пристрою.
Знищення російських терористів, якими є всі працівники міністерства оборони, це одне з головних завдань для нас на наступні 10 – 20 років. Цим займатимуться наші спецслужби. Тому треба позначити хоча б міністерство оборони Росії терористичною організацією, як це було з ПВК "Вагнера". Тоді і світова спільнота, і наші спецслужби правильно сприйматимуть виконання завдання з зачистки світу від тероризму,
– наголосив Роман Світан.
Власне, можна припустити, що до цього причетні навіть російські спецслужби, які щось не поділили з Торгашовим.
"Центр інформаційно-психологічних спецоперацій (ЦИПсО) отримує великі гроші, мільйони доларів, для виконання певних операцій. Підтвердити їхнє використання майже неможливо. Фінансове питання могло стати яблуком розбрату між певними напрямами ГРУ", – припустив Світан.
Однак важливо додати, що Росія визначила підозрюваного у підриві автомобіля офіцера ГРУ в Москві. Мовиться про Євгена Серебрякова, якого затримали в Туреччині незадовго після підриву. Суд заочно заарештував Серебрякова. Інших деталей про чоловіка та його мотиви наразі немає.