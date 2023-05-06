У Росії заявили, що вже затримали "підривника" Прілєпіна

Російські правоохоронці заявили, що буцімто затримали "підозрюваного" у замаху на життя українофоба Захара Прілєпіна. Автомобіль пропагандиста злетів у повітря близько о 10:40, а вже через декілька годин росіяни швидко знайшли винного.

Автомобіль пропагандиста вибухнув 6 травня поблизу Нижнього Новгорода. У мережі пропагандисти повідомили, що у салоні транспортного засобу також був водій – він загинув на місці інциденту. Особливо привертає увагу в цій ситуації те, що вже о 14 годині росіяни заявили, що буцімто затримали "підозрюваного" у "теракті", інформує 24 Канал.

До теми Ще одна партизанська організація взяла відповідальність за підрив Прилєпіна

Росіяни швидко знайшли "винного"

Російські ЗМІ заявили, що правоохоронці буцімто "по гарячих слідах" затримали підозрюваного, який заклав саморобний вибуховий пристрій в автомобіль Захара Прілєпіна. Чоловіка нібито затримали в Нижньогородській області, зараз він перебуває у відділку поліції.

Кремлівські пропагандисти стверджують, що автомобіль Прілєпіна Audi Q7 стояв усю ніч під будинком "письменника". Саме тоді, за версією слідства, й могли закласти саморобний вибуховий пристрій під капот машини.

"Джерела" пропагандистів також заявили, що вибухівка була дуже потужною – близько 2 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Пристрій буцімто був розташований таким чином, щоб вибух був "чітко направлений на водія". Пропагандисти підкреслили, що "диверсанти" могли вважати, що Прілєпін керуватиме автомобілем сам, а не скористається послугами водія.

Окрім того, слідчий комітет росіян вже кваліфікував замах на Прілєпіна як "теракт".

У Нижньому Новгороді також проходить операція із затримання ще одного ймовірного підозрюваного у підриві автомобіля Прілєпіна. Пропагандисти повідомляють, що правоохоронці розшукують ще одного чоловіка 33 років. За їхньою інформацією, підозрюваний подобово орендував квартиру на околиці міста за день до "замаху". Він викликав підозри у правоохоронців через те, що має реєстрацію в Харківській області, хоча іншого зв'язку з Прілєпіним або підривом він не має.

Підрив пропагандиста Прілєпіна: що відомо