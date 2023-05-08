Внутрішня боротьба: хто насправді хотів ліквідувати Прилєпіна

За спробою ліквідації пропагандиста Захара Прилєпіна могли стояти російські олігархи. Можливо, вони проплатили діяльність відповідних сил, які хочуть зміни кремлівської влади, але не мають відношення до верхівки.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив політолог Ігор Чаленко. Він наголосив, наразі в Росії чітко спостерігаються настрої, що все буде тільки гірше.

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"Наразі суспільству показують, що нічого не змінюється, все йде на погіршення. Країна йде в безодню і ядерна кнопка не врятує. Тому такі настрої лише накопичуються і всередині Росії є гаманці, які можуть це проплатити", – сказав експерт.

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Спецслужби зацікавлені

Чаленко порівняв Прилєпіна та раніше вбитого Татарського, назвавши їх "хлопцями напівпригожина". У їхніх історіях є дуже чіткий спільний сценарій.

"Згадайте скільки часу пройшло з ліквідації Татарського, як вже були зізнання на відео. Так само коротко відбулося і зараз. Мовиться про дві протитанкові міни, які ніби дистанційно були підірвані. Але ж питання: якщо спецслужби володіють такою інформацією, то чому вони не діють превентивно", – поставив риторичне питання політолог.

Він припустив, що вони можуть теж бути зацікавлені у ліквідації таких осіб, чия ідеологія суперечить політиці Кремля.

Їхні заяви в телеграм-каналах, їхні ролики вибиваються з політики Кремля. Вони створюють ледь не плацдарм для захоплення влади іншою групою впливу,

– відзначив спікер.

Утім, ця вся історія грає на руку Україні. Експерт пояснив чому.

"Україні це допомагає з тієї точки зору, що чим більше вони вбиватимуть одне одного, тим більше можливостей у нас буде протистояти російській навалі. Їхня структура руйнуватиметься, як картковий будинок", – резюмував Ігор Чаленко.

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