Не українська справа, – Шейтельман припустив, хто стоїть за підривом авто Прілєпіна

6 травня стало відомо про підрив автомобіля російського пропагандиста Захара Прілєпіна. Українська сторона жодним чином до цього не причетна.

В цьому переконаний політтехнолог Михайло Шейтельман. В ефірі 24 Каналу він припустив, хто насправді може стояти за цим.

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"Я переконаний, що це не українська справа, а російська. Не вірю, що це українські сили займаються цим", – зазначив спікер.

Російська справа

Разом з цим Михайло Шейтельман припустив, якщо українській стороні треба було ліквідувати Прілєпіна, то він є абсолютно легітимною ціллю, оскільки брав участь у війні Росії проти України.

Українська сторона має право знищувати ворожих військових у будь-якій частині Росії. Бо в нас війна і військові – легітимна ціль. Водій, який загинув, був легітимною ціллю, бо він брав участь у війні як військовий,

– наголосив він.

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Також політтехнолог пригадав історії з Дар'єю Дугіною та Владленом Татарським. За його словами, не можна порівнювати ці випадки, включно зі сьогоднішньою подією.

"Це різні категорії. Дугіна – цивільна особа. Вона у війні участі не брала. Її вбивати не можна за законами війни. Натомість Татарський і Прілєпін воювали. Як військового – можна ліквідовувати будь-де, аби не постраждало цивільне населення. В даному випадку воно не постраждало", – наголосив він.

Михайло Шейтельман підкреслює, що це лише припущення. Він вважає, що до цього причетні винятково російські діячі.

"Я думаю, насправді це якісь внутрішні російські справи і нас це ніяк не стосується", – резюмував спікер.

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