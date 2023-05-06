Не українська справа, – Шейтельман припустив, хто стоїть за підривом авто Прілєпіна
6 травня стало відомо про підрив автомобіля російського пропагандиста Захара Прілєпіна. Українська сторона жодним чином до цього не причетна.
В цьому переконаний політтехнолог Михайло Шейтельман. В ефірі 24 Каналу він припустив, хто насправді може стояти за цим.
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"Я переконаний, що це не українська справа, а російська. Не вірю, що це українські сили займаються цим", – зазначив спікер.
Російська справа
Разом з цим Михайло Шейтельман припустив, якщо українській стороні треба було ліквідувати Прілєпіна, то він є абсолютно легітимною ціллю, оскільки брав участь у війні Росії проти України.
Українська сторона має право знищувати ворожих військових у будь-якій частині Росії. Бо в нас війна і військові – легітимна ціль. Водій, який загинув, був легітимною ціллю, бо він брав участь у війні як військовий,
– наголосив він.
Михайло Шейтельман про підрив авто Захара Прілєпіна: дивитись відео
Також політтехнолог пригадав історії з Дар'єю Дугіною та Владленом Татарським. За його словами, не можна порівнювати ці випадки, включно зі сьогоднішньою подією.
"Це різні категорії. Дугіна – цивільна особа. Вона у війні участі не брала. Її вбивати не можна за законами війни. Натомість Татарський і Прілєпін воювали. Як військового – можна ліквідовувати будь-де, аби не постраждало цивільне населення. В даному випадку воно не постраждало", – наголосив він.
Михайло Шейтельман підкреслює, що це лише припущення. Він вважає, що до цього причетні винятково російські діячі.
"Я думаю, насправді це якісь внутрішні російські справи і нас це ніяк не стосується", – резюмував спікер.
Підрив авто Захара Прілєпіна: що відомо
- Захар Прілєпін проходив службу у складі батальйону Росгвардії "Оплот". 6 травня він повертався з "відрядження" на Донбасі додому. Зранку під Нижнім Новгородом його авто вибухнуло. Водій транспортного засобу загинув на місці.
- Згодом стало відомо, що сам Прілєпін отримав переломи ніг та струс мозку. Потім росЗМІ повідомили про численні травми: контузію (забій) легень, мінно-вибухові поранення, численні переломи та забиті місця. Російського пропагандиста оперують.
- Наразі відповідальність за підрив авто взяв на себе партизанський рух "Атеш". Вони начебто полювали за Прілєпіним 5 місяців.
- В Офісі Президента України відреагували на інцидент. Зокрема, Михайло Подоляк написав, що "російська агресія прискорює темпи й вже переходить до знищення своїх же активістів".