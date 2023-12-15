Підривач у важкому стані, понад два десятки поранених: що відомо про постраждалих на Закарпатті

Близько 11 години 15 грудня на Закарпатті депутат підірвав гранати під час засідання сільської ради. Внаслідок цього є постраждалі.

До поліції Закарпаття надійшло повідомлення про те, що депутат під час засідання сільської ради кинув у залі гранату. Станом на цю хвилину відомо про 26 постраждалих, зокрема, 6 – у вкрай важкому стані.

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Що відомо про постраждалих

За словами, тимчасово виконуючої обов'язки заступника начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлії Гірдвіліс, підривачу надають медичну допомогу. Він теж у важкому стані.

У Закарпатській ОВА повідомили, що більшість поранень середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю людей. Усі отримали необхідну медичну допомогу і перебувають під постійним наглядом лікарів.

Вона також додала, що цю справу слідчі кваліфікували як терористичний акт. Відповідно до цього, винному загрожує до 10 років ув'язнення. Згодом уточнили, що поліція класифікує інцидент як незаконне поводження зі зброєю, а СБУ – як терористичний акт.

Депутат підірвав гранати на Закарпатті: коротко