Заборони щодо риби та алкоголю: на деокупованій частині Херсонщини ухвалили нові правила

Після терористичного акту, що Росія здійснила на Каховській ГЕС, в Херсонській ОВА ухвалили низку нових правил. Стосуються вони продажу алкоголю та риби і проведення літнього оздоровчого сезону.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін провів засідання Ради оборони Херсонщини. На ньому ухвалили нові заборони, які діятимуть на деокупованій частині регіону. Прокудін заявив, що правила потрібні для того, щоб "стабілізувати ситуацію" в області.

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Що відомо про нові заборони на Херсонщині

Заборони починають діяти у регіоні з 13 червня. Олександр Прокудін повідомив, що стосуватимуться вони наступного:

заборонено в'їзд на підтоплені території аж до окремого розпорядження;

алкоголь з 16 червня до 17 липня у Херсонській області продаватимуть лише від 10:00 до 15:00;

заборонений стихійний продаж біоресурсів – зокрема, риби та раків;

заборонений в'їзд до підтопленого району Херсона Корабел.

У Корабелі окрім заборони на в'їзд вводять також комендантську годину, яка триватиме з 15:00 до 12:00. Та потрапити у район люди, що проживають там, зможуть лише після завершення усіх заходів з обстеження та з'ясування безпекової ситуації.

Окремо голова ОВА наголосив і на категоричній забороні на проведення літнього оздоровчого сезону 2023 року. Також Прокудін заявив, що громадянам не можна перебувати у зонах відпочинку, що розташовані неподалік Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури.

Жителі Херсонщини, прошу поставитися з розумінням до цих вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися! Адже ці рішення прийняті задля вашої безпеки!

– підсумував Прокудін.

Нагадаємо, що на Херсонщині все ще триває евакуація з постраждалих від російського теракту населених пунктах. Експерти повідомляють, що вода почне спадати через 7 – 8 днів.

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