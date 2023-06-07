Може бути ще одна повінь, – розвідка Британії попередила про нову загрозу через підрив ГЕС

У Міністерстві оборони Великої Британії переконані, що через рекордно високий рівень води у водосховищі перед підривом ГЕС незабаром можуть утворитися нові повені. Сама ж дамба продовжить руйнуватися.

Розвідники з Великої Британії повідомили, що під час підриву Каховської ГЕС, що стався в ніч на 6 червня близько 03:00, більша частина комунальної інфраструктури гідроелектростанції була знищена. Через рекордно високий рівень води у водосховищі напередодні вибуху Міноборони Британії прогнозує нові повені у регіоні.

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Росія навмисно підняла рівень води на ГЕС

У Міноборони Великої Британії прогнозують, що найближчими днями руйнування Каховської ГЕС можуть посилитися. Росіяни замінували центр дамби, але внаслідок підриву і потоку води і інші її частини можуть опинитися у небезпеці.

Також імовірно, що в Херсонській області повені поширяться на нові населені пункти. Окрім того, розвідники підтвердили, що окупанти перед терористичним актом рекордно підняли рівень води на ГЕС.

Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що призвело до затоплення особливо великого об’єму води нижче за течією,

– повідомили у Міноборони Британії.

Наразі через підрив Каховської ГЕС під водою вже опинилися 80 населених пунктів Херсонщини, і рівень води може піднятися ще вище.

Чи є загроза Запорізькій АЕС через підрив дамби

Розвідники також передбачають, що Запорізька АЕС, розташована за 120 кілометрів від дамби, не зіткнеться з проблемами через підрив ГЕС найближчим часом. Втім, через окупацію Росією найбільшої атомної станції у Європі ситуація все ж залишається нестабільною.

Та наразі ситуація некритична – на Запорізькій АЕС є альтернативні постачальники води, зокрема мобільні помпові станції з рукавами до двох кілометрів довщиною. Та резервних запасів води вистачить всього на кілька місяців.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини

Окупанти через повені після підриву ГЕС опинилися не у найкращому становищі – їм довелося відступити углиб на 5 – 15 кілометрів і перемістити техніку, вогневі позиції та підрозділи. Та росіяни втратили частину техніки та особового складу через недовіру до командування.

У ЗСУ також підтвердили, що чимало позицій ворога після терористичного акту на ГЕС опинилися під водою. На лівому березі, який і контролюють окупанти, вода розповсюджується навіть швидше, ніж на правому. Цілком імовірно, що для збереження раптовості окупантів навіть не попередили про вибух.

Тим часом в Україні вже заявили про те, що планують збудувати нову Каховську ГЕС. Скоріш за все, будуватимуть її на тому ж місці вже після деокупації.