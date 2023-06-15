В Укргідроенерго розповіли, скільки років потрібно на відбудову Каховської ГЕС

Генеральний директор Укргідроенерго розповів, що перед тим, як будувати нову ГЕС, потрібно демонтувати зруйновану станцію та встановити перемички. Тільки на ці роботи піде щонайменше рік.

Ігор Сирота впевнений, що на відновлення роботи Каховської гідроелектростанції потрібно близько 5 років. Врятувати станцію, підірвану росіянами, неможливо, тому потрібно спершу розібрати стару, а вже потім починати будівництво.

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Скільки часу займе відновлення Каховської ГЕС

Гендиректор Укргідроенерго переконаний, що Каховська ГЕС вкрай важлива не тільки для української економіки, але і для роботи енергосистеми загалом, тож її відновлення є тільки питанням часу.

Роль Каховської ГЕС ми всі побачимо найближчими днями. Окрім стабілізуючої ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС надавало воду величезній кількості людей і підприємств. Зараз цього не буде,

– повідомив Сирота.

Він також розповів, що окрім безпосередньо нової станції Україні необхідно побудувати також мостовий і залізничний переходи, адже вони були зруйновані російським терактом. На будівництво необхідні від 800 мільйонів до мільярда доларів та п'ять років часу. І все це за умови, що на станції "працюватимуть 24/7". Також перед початком будівництва станції необхідно демонтувати стару та збудувати верхню та нижню перемички для зупинення потоку води.

Ігор Сирота впевнений, що підрив станції росіяни здійснили у нижніх відмітках машинного залу, адже станція та сам машинний зал "розламалися навпіл".

"Ми не очікували такого варварства. Якщо вони хотіли затопити, то могли підірвати далі водозливну греблю і затопити точно так само. Але що вони ще зробили? Вони підірвали і станцію, і водозливну греблю", – заявив він.

Очільник Укргідроенерго повідомив, що питання відновлення станції вже обговорили з проєктним інститутом, і у відбудові вже готові допомогти фахівці з Італії та Туреччини.

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