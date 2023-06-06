Підрив Каховської ГЕС: Україна збирається подати позов проти Росії до Гааги

6 червня 2023, 20:53
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Російські окупанти 6 червня зруйнували Каховську ГЕС. Україна має намір подати щодо цього позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що за екоцид, який був спровокований підривом конструкцій Каховської ГЕС, Росія має понести кримінальну відповідальність.

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Може затопити до 80 населених пунктів

Зеленський зазначив, що ще торік українська розвідка доповідала про мінування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і про ризики, пов'язані з цим.

Дуже важливо, що ми заздалегідь розуміли такі ризики. Дуже важливо, що команди на базі ДСНС і місцеві команди були підготовлені. Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей,
– заявив президент.

Він наголосив, що підрив дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні природні, суспільні та гуманітарні виклики. Зокрема, може затопити 35 – 80 населених пунктів. Зараз влада намагається розв'язати питання забезпечення місцевих мешканців питною водою не лише на затоплених територіях, а й у сусідніх регіонах.

"Наслідки трагедії будуть зрозумілі через тиждень. Коли піде вода, буде зрозуміло, що там залишилося і що буде далі. Паралельно всі команди працюють, всі на місці", – додав глава держави.

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Росія повинна понести відповідальність

Президент розповів і про кроки України на міжнародній арені для того, щоб притягнути до відповідальності всіх винних в екоциді.

"Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, голів урядів. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували. Це велика різниця", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна:

  • поінформувала про черговий злочин Росії країни Європейського Союзу й НАТО,
  • ініціює скликання засідання Ради Безпеки ООН,
  • звертатиметься до Міжнародного кримінального суду.

На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація – екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. І я зараз концентруватиму наших дипломатів на роботі саме з державами, які займають посередницьку позицію,
– наголосив український лідер.

За його словами, особливо це ті держави, які приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам. Президент сподівається, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.

"Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом", – підсумував глава держави.

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Автор: Ольга Котів