Обстріляли місто під час евакуації людей: у Херсоні отримали поранення 2 правоохоронці

Російські окупанти 6 червня обстріляли мікрорайон Острів в Херсоні, де проходила евакуація цивільного населення. Внаслідок прильоту поранення отримали 2 правоохоронці.

Варто зазначити, що район Острів опинився під водою внаслідок підриву Каховської ГЕС. Наразі жертв серед цивільного населення – немає.

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Окупанти вгатили по району, де проходила евакуація

Очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін розповів, що мікрорайон Острів майже щодня перебуває під обстрілами загарбників. Тепер, через підрив Каховської дамби, цю місцевість атакує й водна стихія.

Протягом дня Острів стрімко йде під воду. Затоплення наскільки колосальні, що місцями звідти вже неможливо виїхати автотранспортом,

– зазначив він.

Прокудін зауважив, що під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії. Внаслідок цього поранення отримали 2 правоохоронці, які допомагали людям покинути небезпечну територію.

У Херсонській ОДА розповіли про поранення правоохоронців під час евакуації цивільних: дивіться відео

Наостанок очільник Херсонщини сказав, що за 6 червня вдалося вивезти з Острова близько 1300 херсонців. Він наголосив, що всі вони перебувають у безпеці.

У Кабміні створили штаб з ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Кабмін утворив штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської дамби. Туди ввійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, а також представники держпідприємств.

Шмигаль розповів про утворення штабу з ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС: дивіться відео

Крім цього, Шмигаль зазначив, що уряд виділив кошти з Фонду відновлення у розмірі 1,5 мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів.

"Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою", – наголосив Шмигаль.

Врешті-решт, прем’єр-міністр сказав, що Кабінет міністрів виділив майже 846 мільйонів гривень на забезпечення потреб у питній воді в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС окупантами