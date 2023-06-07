"Знали, що ворог може вдатись до найбожевільніших кроків": чи були готові ЗСУ до підриву ГЕС
Українське керівництво та Сили оборони відчували, що останніми днями ворог почав неабияк нервуватися. Військові знали, що окупанти можуть піти на все, аби завадити контрнаступу ЗСУ.
Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що підрив стався раптово.
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Чи були готові Сили оборони до підриву
Гуменюк розповіла, що підрив дамби був одним з божевільних варіантів подій. Водночас відповідний план розвитку подій Сили оборони відпрацьовували неодноразовою.
Ми знали, що може бути така ситуація і говорили про те, що треба підготувати і населення, але, все ж таки, відбулось це досить раптово,
– зазначила начальниця пресцентру.
Вона також додала, що військове керівництво відчувало, що ворог нервується, не знає, звідки йому чекати контрнаступу і може вдатися до найбожевільніших кроків. Власне, так і сталось, каже Гуменюк.
Крім того, речниця зазначила, що звинувачення Сил оборони у підриві – це класичний спосіб пропаганди росіян і вони робили акцент на цьому з самого початку повномасштабної війни.
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