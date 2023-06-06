Трагедія не лише для Херсонщини: які ризики для Запорізької АЕС має підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС загрожує не тільки Херсонській області, а й Запорізькій. Зокрема, атомна електростанція може втратити джерело охолодження й вибухнути.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, росіяни ще раз довели, що готові переступити будь-які межі.

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"Це жахлива трагедія не лише для Херсонської області, а й для Запорізької, зокрема для атомної електростанції. Рівень води в Каховському водосховищі буде знижений, а це фактично джерело води для охолодження АЕС", – пояснив Ашурбеков.

У НАЕК "Енергоатом" повідомили, що наразі ситуація на Запорізькій АЕС контрольована. Хоча рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується через підрив росіян.

Підрив Каховської ГЕС загрожує Запорізькій АЕС: дивіться відео

Підрив Каховської ГЕС свідчить про те, що росіяни не гребують нічим. Востаннє об'єкт такого масштабу підірвала нацистська Німеччина.

Росіяни не знають, як завадити наступу ЗСУ

Підривом Каховської ГЕС росіяни хотіли створити природний бар'єр перед українськими військовими. Ворог не спромігся ні на що інше, крім затоплення можливого шляху ЗСУ до Криму.

"Росіяни розуміють, що за запорізьким напрямком може посилитись херсонський, а далі – Крим. Це штучна буферна зона між Херсоном і Кримом", – додав депутат Запорізької облради.

Підрив Каховської ГЕС: коротко