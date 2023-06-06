На Херсонщині розмиває дороги: до окремих населених пунктів проїхати неможливо
Джерело:МВС України
На Херсонщині через підрив Каховської ГЕС ситуація з евакуацією ускладнюється. Це пов’язано з тим, що деякі дороги розмиває вода.
Станом на ранок на Херсонщині евакуйовано вже 742 особи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
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На Херсонщині до окремих населених пунктів неможливо проїхати
У МВС України кажуть, що наразі дуже хвилюються за українців, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, оскільки для російських терористів життя не має жодної цінності.
Вода продовжує прибувати. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Тому евакуаційні групи шукають інші шляхи.
Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них – тимчасово окуповані,
– зазначив Клименко.
До речі, у мережі показали, який проїзд затопило. Тому обирайте інший шлях.
Проїзд на Херсонщині, який затопило / фото із соцмереж
Затоплений проїзд на карті / Скриншот
Яка ситуація через підрив Каховської ГЕС: останні новини
- ЗМІ повідомляють, що Каховська ГЕС майже вже вся під водою.
- Партизанський рух "Атеш" заявив, що встановив, хто підірвав Каховську ГЕС. За їхньою інформацією, терористичний акт здійснив 1-й батальйон 205-ї мотострілецької бригади.
- У Херсоні вже затоплені райони Гідропарку і Нафтогавані, заявив керівник МВА Мрочко.
- Мер Нової Каховки повідомив, що вже затоплений зоопарк, літній театр, вода підійшла до пам'ятника Шевченку, затоплені кафе та дитячий майданчик.
- В Укргідроенерго повідомили, що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Окрім того, вони підкреслили, що підрив стався саме у машинній залі.
- До речі, в Олешківській громаді підтоплені Кринки та населені пункти Козачелагірської сільради. Вода дещо піднялась вздовж Дніпровських проток і в самих Олешках. Максимальний підйом очікується о 13 годині.
- Місцева влада каже, що наразі лежачих і маломобільних людей вивозять до лікарень. До чого призвів підрив Каховської ГЕС і що зараз відбувається на Херсонщині – читайте тут.
- Зауважимо, що підрив дамби Каховської ГЕС росіяни здійснили зсередини. Обсяги руйнування великі, тому підйом води може бути високий.