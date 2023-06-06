Підрив Каховської ГЕС: Львів готується приймати евакуйованих із затопленої Херсонщини
Джерело:Андрій Садовий
Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині оголосили евакуацію. Приймати херсонців готуються у Львові.
Наразі евакуація оголошена у багатьох населених пунктах Херсонщини. Цивільне населення вивозять евакуаційними автобусами, частина – виїжджає самостійно.
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Львів готується приймати евакуйованих
Мер Львова заявив, що зараз у місті готуються приймати херсонців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Наразі зібрали спеціальну комісію, яка займатиметься питанням евакуйованих.
У зв'язку з підривом Каховської ГЕС збираємо евакуаційну комісію у Львові. Вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців. Маємо бути готові,
– заявив Садовий.
До евакуації долучена також Укрзалізниця. У пресслужбі компанії повідомили, що вже допомагають місцевій владі з евакуацією херсонців. Там наголосили, що евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби – будуть призначені додаткові евакуаційні маршрути.
Де почалася евакуація
Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині почалася евакуація населення. Наразі вона проходить у місті Херсон – острів Корабел, а також у селах:
- Миколаївка,
- Ольгівка,
- Львове,
- Тягинка,
- Понятівка,
- Іванівка,
- Токарівка,
- Понятівка,
- Придніпровське,
- Садове.
Херсонців закликали діяти згідно з інструкціями та не піддаватися паніці, адже ситуація контролюється місцевою владою – вони вживають усіх необхідних заходів. У МВС закликали жителів Херсонщини:
- вимкнути всі електроприлади;
- взяти документи й речі першої потреби;
- подбати про близьких і домашніх улюбленців;
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських
Підрив Каховської ГЕС: коротко
- ОК "Південь" вранці 6 червня повідомило, що росіяни здійснили терористичний акт – підірвали Каховську ГЕС. Унаслідок цього близько 100 населених пунктів Херсонщини опинилися у зоні ризику підтоплення.
- В Укргідроенерго заявили, що ГЕС не підлягає відновленню. Також фахівці повідомили, що вибух стався у машинній залі Каховської ГЕС.
- У мережі повідомляють, що ГЕС повністю пішла під воду. За даними партизанів з руху "Атеш", за підривом стоїть 1 батальйон 205 мотострілецької бригади Росії.
- Наталія Гуменюк заявила, що першочергово від підриву ГЕС постраждають окупанти та Крим. Півострів дуже залежний від водопостачання з ГЕС, а тому можуть залишитися без води на кілька років.