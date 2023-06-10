Відсутність реакції Заходу заохочує Росію піти далі, – Мусієнко про загрози від окупантів

Захід має жорстко відреагувати на підрив Каховської ГЕС, який здійснили окупанти. Якщо не буде рішучих кроків у відповідь, то Росія може піти ще далі.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, світ поки належно не відреагував на підрив Каховської ГЕС.

До теми Хронологія брехні: як і для чого Росія кинула усі сили на фейки про Каховську ГЕС

Що може далі зробити Росія

Як наголосив Мусієнко, слабка реакція світу може спонукати Росію і далі вчиняти різні жахливі воєнні злочини та масштабні катастрофи. І зрештою Заходу та НАТО все одно доведеться жорстко реагувати на такі дії окупантів.

Росія побачила, що підрив ГЕС сходить їм з рук. Я сподіваюся, що реакція світу зміниться. Що будуть санкції проти Росатому, які вже давно потрібні; більша підтримка України; збільшення ізоляції Росії. Поки цього не станеться, Росія і далі буде шантажувати. А наступний інструмент зрозумілий. Це – ЗАЕС,

– зауважив Мусієнко.

Окупанти цілком можуть почати розповідати, про можливі провокації на ЗАЕС. А згодом – влаштують там катастрофу.

Дивіться розмову з Олександром Мусієнком на ютубі 24 Каналу

На думку Мусієнка, у випадку з підривом Каховської ГЕС росіяни дещо прорахувалися. Вони хотіли зірвати контрнаступ ЗСУ.

Але, очевидно, що під час планування наступальної операції Україна враховувала усі можливі ризики. І серед них – потенційне знищення Каховської ГЕС. Адже досить давно було відомо, що росіяни її замінували.

Знищення Каховської ГЕС: коротко