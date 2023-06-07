Можливий гібридний голод: науковець назвав жахливі наслідки через знищення Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС матиме наслідки на десятиліття. На жаль, руйнація вплине і на можливість вирощування овочів та зелені, що може загрожувати гібридним голодом. Фахівці називають знищення Каховської ГЕС катастрофою та порівнюють із трагедією на Чорнобильській АЕС.

Про це 24 Каналу повідомив науковець, знавець з екологічної безпеки Максим Сорока. За його словами, Україна зможе знайти вирішення для критичних наслідків через знищення Каховського водосховища. Однак це може зайняти роки.

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У вівторок, 6 червня, російські терористи підірвали Каховську ГЕС. На жаль, вона не підлягає відновленню. Через знищення гідроелектростанції під загрозою затоплення перебувають близько 80 населених пунктів.

Науковець Максим Сорока поділив наслідки від руйнування дамби на короткострокові на довгострокові. Далі – детальніше про них.

Короткострокові наслідки

Результати ми бачимо уже. Мовиться про загрози для цивільного населення. Вони найбільші для місцин, що нижче греблі Каховської ГЕС.

До наслідків вже належать:

забруднення;

масове знищення природних екосистем;

знищення інфраструктури та інфраструктурних мереж тощо.

Варто зрозуміти, що це лише тимчасове явище.

Довгострокові наслідки

Проте важливо і не забувати про довгострокові наслідки, які формуються саме через те, що зникає Каховське водосховище як величезна техногенна, проте екосистема. Від неї залежало понад 1,5 мільйона населення України.

Головними наслідками є:

зменшення біорізноманіття;

неможливість використовувати цю водойму для різноманітних цілей;

забруднення;

посилення ризиків екологічних та радіаційної небезпеки;

масовий замор риби;

обмеження в питному та технічному водопостачанні;

підвищення рівня мінної небезпеки.

Максим Сорока детально розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС: дивитись відео

Детальніше про екоцид

Як короткострокові, так і довгострокові наслідки підриву Каховської дамби вплинуть на здатність адаптуватися території до кліматичних змін. В цьому і полягає поняття екоциду.

Що таке екоцид? Екоцид – це свідоме знищення не просто довкілля, а цілої екосистеми, її здатності до відтворення і подальшого використання населенням.

Екоцид руйнує насамперед здатність експлуатувати природні ресурси на певній території.

"Вся ця терористична дія російських окупантів ставить під велике питання соціально-економічний розвиток та екологічну сталість території. Вони фактично знищили величезну площу та стабільність в цих екосистемах", – наголосив Сорока.

Науковці найближчим часом прискіпливо спостерігатимуть за ситуацією, щоб принаймні окреслити, в який напрямок рухається зміна екосистеми. Та відповідно планувати наступні дії.

Гібридний голод в Україні

За оцінкою Укргідроенерго, близько 30 потужних зрошувальних систем залежали від Каховського водосховища. Крім того, регіон давав більше ніж половину всієї зеленини – овочів та городини.

Ось чому фахівці зараз говорять про гібридний голод в Україні. Тому що лише на одних макаронах чи маїсі довго не можна буде прожити,

– зазначив Сорока.

Економіка громад, особливо Нікопольщини та Марганщини, де було багато теплиць приватних фермерів, залежала від Каховського водосховища. Ці фермери надавали зеленину та овочі, джерела вітамінів, усім областям центральної частини України.

"Зараз врожайність буде під питанням. Ці меліоративні системи не просто так були створені", – зауважив науковець.

Робота фермерів в регіоні майже неможлива

Південь України є вододефіцитним регіоном через клімат. Саме для того було створене водосховище, аби використовувати унікальні родючі ґрунти та швидко й дешево вирощувати специфічні харчові продукти – зелень, овочі, а не лише злакові культури.

Тож відновити цю систему без відновлення водосховища неможливо.

Це катастрофа і через гібридний голод. Потрібно буде збільшити навантаження на інші області у середньому каскаді Дніпра. І перепрофілювати, можливо, частину сільськогосподарських угідь, тому що нам потрібні не тільки злакові,

– наголосив Сорока.

Робота фермерів – це питання, яке зараз активно обговорюють і намагаються осмислити, як бути цим громадам. Науковець впевнений, що рішення знайдеться. Можливо, Україна скористається досвідом Ізраїлю, який будував свою гібридну меліоративну систему.

Найближчим часом, принаймні цього року, спостерігатиметься дефіцит та здорожчання "зелених" харчових продуктів.

Що буде з прісною водою у регіоні

Президент України Володимир Зеленський акцентував на тому, що забезпечення населення прісною водою буде нагальним викликом.

Зауважимо, що у грудні минулого та в лютому цього року рівень падіння Каховського водосховища на 1,6 метра спричинив проблеми з питним водопостачанням в громадах Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя також повідомляли про проблеми з водопостачанням.

Ми вже бачили, що навіть 1,6 метра створюють величезні проблеми. На ранок (7 червня – 24 Канал) було підтверджено вже 3 метри падіння. На завтра – буде понад 5 метрів падіння,

– зауважив науковець.

Від Каховського водосховища як джерела потенційного саме питного водопостачання залежить майже пів мільйона населення. Мовиться не лише про великі міста, але й містечка та селища.

Система водокористування почне руйнуватись

Зокрема, в селищі Нововоронцовка Херсонської області падіння води в лютому на 1,5 метра призвело до зникнення води в колодязях. Тому що гідрогеологічні умови територій прямо пов'язані з рівнем вони.

"Є й інша проблема. Водозабірні споруди наших міст та селищ були розраховані на певний рівень води. В малих містах вони вже не працюють, у великих – спробують використати глибинні водозабірні споруди. Проте й вони будуть під ризиком", – уточнив Сорока.

З Каховського водосховища не лише беруть воду, але й скидають туди стічні та зворотні води. Вся система спеціального водокористування була розрахована на певний об'єм. Якщо цей об'єм зникає – система починає руйнуватися. Тому цей підрив і класифікують як екоцид.

Система громад Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей та Криму руйнуватиметься. Каховське водосховище впливало на дуже велику кількість аспектів життєдіяльності цих громад.

Як збільшиться кількість біженців

Рівень вимушеної міграції в довгостроковій перспективі становитиме близько 400 тисяч осіб. Саме така кількість населення за демографічним реєстром 2021 року залежала від Каховського водосховища.

У довгостроковій перспективі, за підрахунками науковців, через локальні зміни клімату та зміни в екосистемах, можна очікувати до 1,5 мільйона "кліматичних" біженців.

Не просто так фахівці називають це катастрофою,

– зауважив Сорока.

Відбудова водосховища, катастрофічні зміни в екосистемі та гідрогеологічному середовищі будуть незворотними. Це наслідки на десятиліття.

"Ось чому я порівнюю цю катастрофу з катастрофою на Чорнобильській АЕС. Так, наслідки інші. Але довготривалий вплив на територію, можливості її використання та в принципі на населення буде той самий", – підкреслив знавець з екологічної безпеки.

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