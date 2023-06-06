Наслідок загарбницької війни Росії: у Німеччині відреагували на підрив Каховської ГЕС

У німецькому уряді відреагували на зухвалий підрив Каховської ГЕС росіянами. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає саме Росію винною у цій катастрофі, а очільниця МЗС Анналена Бербок взагалі назвала це злочином проти цивільних.

У німецькій владі також зазначили, що вони співпрацюють з міжнародними організаціями, щоб з’ясувати всі обставини підриву Каховської дамби. Крім цього, вони пообіцяли притягнути російську сторону до відповідальності.

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Шольц відреагував на підрив Каховської ГЕС

Очільник німецького уряду зазначив, що така дія є лише "агресія з боку російської сторони", яка прагне зупинити український наступ. До того ж він наголосив, що підірвавши дамбу Москва нібито "хотіла захистити власну країну".

Це показує, що це новий виток (війни між Росією та Україною – 24 Канал),

– підкреслив Шольц.

Канцлер також заявив, що має намір знову "поговорити з російським президентом Путіним". Однак все ж додав, що зараз "невідповідний для цього час".

У німецькому МЗС засудили Росію

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що саме Росія несе відповідальність за підрив на Каховській ГЕС.Крім цього, вона назвала підрив станції техногенною катастрофою.

"Є тільки один відповідальний за цю техногенну й екологічну катастрофу – злочинна і загарбницька війна Росії в Україні", – підкреслила вона.

Бербок також підкреслила, що росіяни використовували цивільну дамбу як зброю проти цивільного населення України. Вона запевнила, що влада Німеччини співпрацює з Україною, країнами "Великої сімки", а також МАГАТЕ, щоб з'ясувати всі деталі підриву.

В ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС: терміново направляють гуманітарну допомогу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вперше відреагував на підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що ООН нібито "не має доступу до незалежної інформації, щоб перевірити, як сталася катастрофа".

Але зрозуміло одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну,

– сказав генсек.

За його словами, ця трагедія є ще одним прикладом жахливої ​​ціни війни для людей. Гуттеріш зазначив, що російська агресія має припинитися, разом з усіма нападами на цивільних осіб та інфраструктуру.

"Перш за все я закликаю до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", — підсумував він.

Врешті-решт генсек ООН наголосив, що він терміново спрямовує гуманітарну допомогу до районів, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС. Туди мають ввійти питна вода, таблетки для її очищення, а також інша важлива допомога.

Що трапилося на Каховській ГЕС