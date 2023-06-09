Покрали човни, а тепер не можуть знайти: через власну дурість росіяни гинуть на Херсонщині

Багато російських військових досі перебувають на Лівобережжі затопленої Херсонщини без змоги вийти звідти. Їм не допомагає Росія. Та й самі окупанти погіршують ситуацію для себе.

Про це 24 Каналу розповів волонтер з Нової Каховки Стефан Воронцов. За його словами, раніше російські військові викрадали човни в мешканців. Однак їх чи то розгубили, чи то продали, врешті залишившись без можливості евакуюватись.

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Не допомагають ні своїм, ні нашим

Російське командування, як завжди, підтверджує, що своїх таки кидають. Підірвавши Каховську ГЕС, на Лівобережжі Херсонщини залишились російські військові, у яких бракує ресурсу, аби залишити територію.

Вони спочатку покрали усі човни, а зараз їх не можуть знайти та крадуть їх у волонтерів. Хтось намагається врятуватись і якось контролювати лівий берег, хоч це не дуже вдається,

– зазначив Стефан Воронцов.

В окупантів досі є блокпости, але вони уже "для галочки". Там вже не так ретельно перевіряють документи. Однак головна проблема в тому, що росіяни не дають допомогти українцям.

"Але вони й своїм не допомагають. Вони не зовсім розрізняють, де свої, а де ні. Хоч є певна фільтрація, якщо є російський паспорт – виїхати буде легше", – розповів волонтер.

На жаль, через відсутність зв'язку та світла, волонтери не можуть допомогти та вивезти українців в безпеку.

Стефан Воронцов про окупантів на затопленій Херсонщині: дивитись відео

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