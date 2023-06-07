Чи планує Росія підрив інших ГЕС в Україні: полковник СБУ припустив наслідки таких дій
Вночі 6 червня Росія підірвала Каховську ГЕС. Російські терористи можуть намагатись бити по інших ГЕС в Україні, щоб змусити нас відключити АЕС.
Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко. За його словами, гідрогенерація відіграє важливу роль в роботі АЕС.
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Росія може намагатись підривати інші ГЕС
Костенко зазначив, що окупанти неодноразово завдавали ударів по ТЕС, виводили з ладу Запорізьку АЕС. Тому можна очікувати, що вони будуть бити по теплових електростанціях та гідроелектростанціях, щоб змусити Україну відключити атомні електростанції.
Ми ж розуміємо, яку роль відіграє гідрогенерація: охолодження, стабілізація напруги. Це дуже важливо. Атомні електростанції постійно подають якусь напругу, яку потрібно періодично додавати або зменшувати її за допомогою таких менших генерацій як ГЕС та ТЕС,
– пояснив він.
Полковник СБУ наголосив, що якщо вивести з ладу гідроелектростанції, то буде складно забезпечити Україну постійним електричним струмом.
Костенко про підрив Каховської ГЕС: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС: головне
- Російські терористи підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Через знищення споруди кілька населених пунктів опинилися у воді, виникли екологічна та гуманітарна катастрофа у Херсонській області.
- У Міноборони України зазначили, що підрив Каховської дамби, на думку російських терористів, мав нібито зупинити звільнення тимчасово окупованих Росією українських територій.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що теракт на Каховській ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях. Через це може виникнути дисбаланс в енергосистемі.