Чи готовий Путін здавати окуповані території: Клочок припустив, чому підірвали Каховську ГЕС
Росія цинічно підірвала Каховську ГЕС 6 червня. Це спричинило затоплення значної частини Херсонщини.
Росіяни могли здійснити підрив Каховської ГЕС не лише через страх українського контрнаступу та бажання бодай якось врятуватися. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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Росія заплатить за скоєне
Валерій Клочок наголосив, що російська еліта у такий спосіб демонструє, що виграти війну їм не під силу, тож доведеться віддавати окуповані східні, південні регіони та навіть Крим.
Владімір Путін цим потопом намагається показати, що йде на все, аби нашкодити Україні якомога більше,
– пояснив він.
Втім, недолугий очільник Росії ще раз довів лише, що всі його плани маразматичні та жорстокі, бо про підрив не повідомив навіть своєму війську, яке разом із технікою пішло на дно.
"Якщо навіть є усвідомлення Путіним, що треба здавати Крим, бо вже виходу немає, то коли і в який спосіб він заплатить?" – поцікавився Клочок.
Росія – це країна військових злочинців, які порушують закони війни, руйнуючи об'єкти, які несуть підвищену небезпеку. Її вчинок спричинить виснаження посівних площ, відсутність водозабезпечення життєвоважливих об'єктів на Херсонщині та в Криму. Держава-терористка має за це заплатити. Зробити це можна шляхом використання заморожених коштів у ЄС, про що нині йдуть перемовини.
Підрив Каховської ГЕС: головні новини
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що росіяни готувались заздалегідь до підриву Каховської ГЕС. Цей теракт був добре спланований окупантами.
- Україна вже звернулася до Міжнародного кримінального суду щодо підриву Каховської ГЕС.
- Внаслідок злочину росіян проти людства під воду йдуть цілі населені пункти. На підконтрольній Україні території Херсонської області проводиться евакуація людей та тварин. Росіяни не полишають спроб обстрілювати евакуаційні місця.
- Натомість на Лівому березі Херсонщини окупанти не лише не допомагають людям врятуватися, але ще й погрожують розправою. За останніми даними, 80% Олешок опинилися під водою, люди вже понад добу сидять на дахах будинків без їжі, води та мобільного зв'язку.