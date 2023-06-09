Дефіцит та обмеження будуть: фахівець з енергетики сказав, до чого готуватись українцям

В Україні вимикатимуть світло навіть влітку. Крім пошкодження теплової генерації, ситуацію з електроенергією також погіршив підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Він наголосив, що війна триває, і потрібно готуватися до нових терактів росіян. Зокрема, проти енергосистеми України.

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"Дефіцит електроенергії пов'язаний з тим, що в нас сильно розбита теплова генерація. Водночас атомні енергоблоки, які від атак не постраждали, мають вийти в планові технічні ремонти", – пояснив Харченко.

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Як вплинув теракт на Каховській ГЕС

Рівень води, яка спускається тепер по Дніпру, в природний спосіб знижується, бо закінчився паводок. Унаслідок цього знижується обсяг виробленої електроенергії.

"Крім того, через терористичну атаку російського режиму на Каховську дамбу нижні електростанції каскаду змушені ще більше обмежувати свою роботу, щоб зменшити потік води нижче по Дніпру", – зазначив фахівець з енергетики.

Коли чекати вимкнень світла

Дефіцит електроенергії в системі очікують улітку, особливо в другій половині липня – першій половині серпня. Це може призвести до певних обмежень споживачів. Зокрема, в пікові години – з 19:00 до 22:00.

До того ж складною обіцяє бути й зима, тому до цього треба готуватися. Ліпше не викидати і тримати в належному стані генератори та павербанки.



Як економити електроенергію / Інфографіка 24 Каналу

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