Самі себе не можуть евакуювати, – Гуменюк сказала, як повінь вплинула на дії росіян

Російські терористи 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Виникла екологічна та гуманітарна катастрофа у Херсонській області. Окупанти перебувають не у найкращому становищі, вони не можуть навіть евакуюватись.

Про це 24 Каналу повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що рівень води продовжує підійматись.

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"Наприклад, у дельті Дніпра, куди вона доходить поступово. Якщо ще вчора там не було критичних підтоплень, то сьогодні вода значно підіймається. Це може говорити про те, що на цю ділянку буде перенесено багато небезпечних предметів", – сказала вона.

Росіяни не довіряють один одному

Наталія Гуменюк зазначила, що вода відтіснила позиції окупантів на 5 – 15 кілометрів углиб. Вони змушені переміщувати свою техніку, вогневі позиції та підрозділи.

Частину техніки та людей вони втратили під цією великою водою, тому що навіть не довіряли один одному та не сповіщали про свої плани підрозділи. Характерною ознакою, що вони готували цей теракт, було те, що напередодні заглушили весь зв’язок вздовж лівого берега,

– розповіла речниця.

Вона підкреслила, що кількість техніки ворога, що залишилось під водою, з'ясовують.

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Ворог продовжує обстріли

З'явилась інформація, що російські диверсанти під виглядом цивільних можуть спробувати евакуюватись на правий берег. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України запевнила, що росіянам буде складно це зробити.

Насамперед через площу розливу відстань між берегами значно збільшилась. Також човнів на лівому березі критична нестача. Росіяни навіть не можуть евакуювати самі себе, повивозити свої ж підрозділи, які позалишались на дахах будинків,

– пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що загарбники не піклуються про місцеве населення. Люди були змушені ночувати на дахах та верхніх поверхах будинків, вони не можуть вибратись з цієї пастки.

"Тому рух човна на такій великій відстані одразу буде під пильним розглядом. Зокрема під обстрілами, тому що обстріли не припиняються, хоч і відстань збільшилась. Росія все одно продовжує обстрілювати", – відзначила речниця.

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