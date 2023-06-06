Там є подвійна система захисту: у РНБО розповіли про стан ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Україна не контролює Запорізьку АЕС так само, як і Каховську ГЕС. Питання щодо безпеки ЗАЕС розглядали під час засідання РНБО 6 червня.

Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що про ситуацію з безпекою на Запорізькій атомній електростанції доповідав президент "Енергоатому" Петро Котін.

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"Немає ніякого підвищення норм, які існують. Те, що стосується ЗАЕС – на жаль, нині вона в руках терористів. Те, що стосується охолодження – там є подвійна система захисту", – наголосив Данілов.

За його словами, нині проблем щодо охолодження агрегатів Запорізької атомної електростанції, які могли б існувати, не бачать.

Чи наважаться окупанти на теракт на ЗАЕС

На думку секретаря Ради нацбезпеки й оборони, окупанти не зроблять техногенну катастрофу, коли будуть тікати із ЗАЕС. Усе через рівень відповідальності.

Якщо, не дай Боже, вони зроблять ще щось, якийсь терористичний акт на території ЗАЕС, тоді взагалі питання існування Росії у тому вигляді, в якому вона є, відповідальність її вищого керівництва настане миттєво,

– зауважив Олексій Данілов.

Адже світ на таке не зможе не реагувати. Секретар РНБО наголосив, що Україна розуміє, чому росіяни підірвали дамбу. Країна-агресорка не може перемогти українців військовим шляхом та не може досягати тих цілей, які ставить російський диктатор Владімір Путін. Через те росіяни й вдаються до такого.

"Якщо, не дай Боже, це станеться на ЗАЕС, то це буде кінець Росії взагалі як країні, яка хоч за щось має у світі цім відповідати", – додав Данілов.

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Прізвища стануть відомі

Секретар Ради нацбезпеки й оборони зауважив, що заяви, які лунають від Росії, мовляв, то нібито "Україна підірвала Каховську ГЕС", вкрай дивні.

"Адже нашої присутності фізичної там не було. І цілком зрозуміло, що там вибухівка, яку вони закладали у вересні, жовтні минулого року, вона, на превеликий жаль, спрацювала. Хтось давав вказівку, хтось давав команду все це підривати", – сказав Олексій Данілов.

На його думку, з часом це все стане відомо й Україна назве прізвища громадян Росії, які в цьому брали, безпосередньо, участь.

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