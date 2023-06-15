Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії

Європарламент засудив підрив Каховської ГЕС та визнав теракт воєнним злочином Росії. Відповідну заяву зробили за підсумками пленарного засідання, яке відбулося у Страсбурзі 14 червня.

Під час засідання європейські політики обговорили свої очікування від майбутнього саміту ЄС. Він відбудеться 29 – 30 червня.

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Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, мовиться, що ЄС має спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України.

Ситуація на лівому березі Херсонщини – катастрофічна

Російські окупанти скоїли теракт й підірвали Каховську ГЕС. Людей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області, країна-терористка залишила наодинці з лихом. Місцевим жителям з українськими паспортами не дозволяють евакуюватися.

Україна намагається врятувати людей. Наразі 135 місцевих жителів вже – у Херсоні. Ірина Верещук розповіла, що ситуація на тимчасово окупованій території – катастрофічна. Росію необхідно притягнути до відповідальності за всі злочини.

Точну кількість жертв на окупованій території Херсонщини наразі неможливо встановити. Відомо про десятки зниклих безвісти.