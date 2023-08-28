"Без цієї води не буде життя": Зеленський пообіцяв, що Україна відновить Каховську дамбу
Україна планує у майбутньому відновлювати Каховську ГЕС. У липні її підірвали російські окупаційні війська, спричинивши екокатастрофу.
Вартість відновлення буде великою, але це необхідно, щоб забезпечити регіон водою. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський розповів про плани щодо Каховської ГЕС
Президент зазначив, що для відновлення Каховської ГЕС потрібен понад мільярд доларів.
Відновити ми маємо Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків – нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми маємо це зробити, бо потрібна вода для людей, бо не буде там життя без цієї води,
– пояснив Зеленський.
За його словами, також готуються тимчасові альтернативні варіанти розв'язання проблеми із водою у Дніпропетровській і Херсонській областях.
"Так, ми готуємо альтернативні речі, але Кривий Ріг, Дніпровський регіон, Марганець… Ми знаходимо сьогоднішні рішення, але ж це не рішення глобально на все життя", – підсумував український лідер.
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Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, зруйнувавши машинну залу й саму станцію.
- Вода зі сховища почала затоплювати міста й села, тому в небезпечних регіонів почалася евакуація населення.
- Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.
- Своєю чергою, у мікрорайоні Херсона Корабел у зв'язку з підтопленням вимкнули електропостачання.
- Через надзвичайну ситуацію, яка склалася через підрив окупантами дамби Каховського водосховища, президент скликав екстрене засідання РНБО.
- За інформацією Мінреінтеграції, уряд погодив експериментальний проєкт відновлення Каховської ГЕС. Він включатиме будівництво Каховського гідровузла, відновлення зруйнованої ГЕС і забезпечення стійкої роботи Дніпровської ГЕС у період відновлення.