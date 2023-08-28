"Без цієї води не буде життя": Зеленський пообіцяв, що Україна відновить Каховську дамбу

Україна планує у майбутньому відновлювати Каховську ГЕС. У липні її підірвали російські окупаційні війська, спричинивши екокатастрофу.

Вартість відновлення буде великою, але це необхідно, щоб забезпечити регіон водою. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський розповів про плани щодо Каховської ГЕС

Президент зазначив, що для відновлення Каховської ГЕС потрібен понад мільярд доларів.

Відновити ми маємо Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків – нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми маємо це зробити, бо потрібна вода для людей, бо не буде там життя без цієї води,

– пояснив Зеленський.

За його словами, також готуються тимчасові альтернативні варіанти розв'язання проблеми із водою у Дніпропетровській і Херсонській областях.

"Так, ми готуємо альтернативні речі, але Кривий Ріг, Дніпровський регіон, Марганець… Ми знаходимо сьогоднішні рішення, але ж це не рішення глобально на все життя", – підсумував український лідер.

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Підрив Каховської ГЕС: що відомо