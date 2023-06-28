Контролювали Каховську ГЕС під час підриву: журналісти виявили росіян, що вчинили злочин

Російські окупанти понад три тижні тому цинічно підірвали дамбу Каховської ГЕС, спровокувавши екоцид на Півдні нашої країни. Тепер журналісти виявили окупантів, які контролювали ГЕС в ніч, коли її підірвали.

Так, розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових, які вчинили воєнний злочин підірвавши Каховську греблю. Ними виявилися загарбники з 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади сухопутних військ Росії.

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Журналісти виявили росіян, які були на ГЕС під час підриву

Розслідувачі зазначили, що встановити особи росіян, які підірвали Каховську ГЕС, не було надскладним завданням. Вони зазначили, що в цьому розслідуванні стали у пригоді відео, які знімали російські пропагандисти на греблі та у приміщеннях ГЕС.

Зокрема, так журналістам вдалось ідентифікувати 35-річного окупанта Арсена Піцхелаурі, який має з позивний "Грузин". Судячи з фото в російській соцмережі "вконтакте", він брав активну участь в окупації Херсонської області.



Журналісти виявили окупанта, який був на Каховській ГЕС в момент підриву / Фото "Радіо свободи" та "Слідства.Інфо"

Знайомі загарбника розповіли, що він і досі залишається в окупованій Новій Каховці разом з іншими військовими 205 бригади. Також вони зазначили, що після руйнування греблі "Грузина" буцімто нагородили орденом чи медаллю.

Крім цього, журналістам також вдалось встановити особистість нагородженого у грудні 2022 року російським орденом "за відвагу" сержанта інженерно-саперного батальйону 205 бригади Руслана Магомедова. Він отримав свою нагороду поблизу ГЕС у Парку Слави тимчасово окупованої Нової Каховки.



Руслан Магомедов був одним з тих, хто підірвав ГЕС / Фото "Радіо свободи" та "Слідства.Інфо"

Нагороджував його заступник командира 205 бригади з позивним "Полігон", якого теж виявили журналісти. Це 36-річний майор з українським прізвищем – Денис Міщенко.



Окупант Денис Міщенко брав участь у підриві Каховської греблі / Фото "Радіо свободи" та "Слідства.Інфо"

Також журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України оновлений список бійців 205 бригади окупантів. Він складається з майже 400 осіб, які служать в мотострілецьких батальйонах, роті спецзв`язку, гаубичних самохідно-артилерійських дивізіонах, реактивному артилерійському дивізіоні, протитанковому артилерійському дивізіоні, зенітно-ракетному дивізіоні, розвідбатальйоні, інженерно-саперному батальйоні та інших підрозділах російської армії.



Список окупантів з 205 бригади /Фото "Радіо свободи" та "Слідства.Інфо"

За цими документами журналісти виявили, що командиром 205 бригади вказаний російський полковник Роман Тітов. За даними ГУР МО, він із березня 2015 року бере безпосередню участь у "злочинній діяльності на території України".



Полковник Тітов бере участь на фронті ще з 2015 року / Фото "Радіо свободи" та "Слідства.Інфо"

Розслідувачі також встановили, що росіяни й зараз перебувають в окупованій Новій Каховці. Яка їхня роль наразі – достеменно невідомо.

Розслідувачі також перехопили розмову окупантів

Журналісти також отримали перехоплення розмов військових 205 бригади у ніч, коли вони знищили греблю. Так з'ясувалося, що окупанти тоді готувалися діяти за "командою".

Це відбувалось у проміжку між 2:18 та 2:34 ночі 6 червня. Саме тоді у чатах Нової Каховки жителі почали повідомляти про вибухи й незрозумілий шум зі сторони ГЕС.

З розмови також випливає, що щось таки пішло не за планом. За його словами, тоді на території ГЕС сталося "надзвичайна подія", через яку вони не змогли вийти з території станції після підриву.

За його словами, їх буцімто "затопило". Про подальшу долю цих росіян – не повідомляли.

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