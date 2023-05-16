Скоріш за все, внутрішні розбірки, – Гайдай розповів деталі підриву Ігоря Корнета

15 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунав потужний вибух. Пізніше з’ясувалось, що внаслідок інциденту поранено так званого главу МВС псевдореспубліки.

Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що спроба усунення зрадника та колаборанта Корнета – це місцеві розбірки. Про це він розповів 24 Каналу.

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Корнет був занадто самостійним

Гайдай повідомив, що згідно з останньою інформацією Корнет перебуває у лікарні у важкому стані. Він висловив упевненість, що підрив у барбершопі, де перебував Корнет, це внутрішні розбірки між силовиками так званої "ЛНР".

"Корнет поводився дуже незалежно: не підкорявся гауляйтеру Пасічнику, не співпрацював з так званим МГБ "ЛНР". Він був самостійною фігурою, в якої був лише один контакт – куратор з Росії й лише з ним він спілкувався. Це певний час надавало йому впевненість", – розповів ексголова Луганської ОВА.

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Гайдай пригадав, що наприкінці літа 2022 року Корнет отримав посаду "міністра внутрішніх справ" від російських силовиків.

"Російські правоохоронці та місцеві зрадники будуть казати, що до вибуху причетні Збройні Сили України, диверсанти чи Служба безпеки України – але це внутрішні розбірки. Незабаром вони усі самі порозгризають горлянки один одному", – додав він.

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