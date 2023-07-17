Як атаку на Кримський міст сприйняли у США: депутат сказав, чого бояться партнери
"Бавовна" на Керченському мосту вкотре показала реальну ситуацію у Росії, адже окупанти стверджують, що міст "захищений з усіх боків". Партнери України не вбачають в ударах по мосту якихось незаконних дій.
Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, в Сполучених Штатах схвалюють знищення Кримського мосту. Однак мають певні побоювання через це.
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"Міст потрібно знищити"
Атаку на Кримський міст в Росії уже називають "терористичним актом". Водночас офіційний Київ не бере на себе відповідальність за ранкові події 17 липня. Але в будь-якому випадку для України Керченський міст є законною ціллю.
Тут ні в кого немає до цього питань. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності. Генерал Бен Годжес давно казав, що цей міст потрібно знищити, бо він є великою логістичною підтримкою для російських військ,
– наголосив Юрій Рашкін.
На жаль, російські ЗМІ повідомили, що зараз рух залізничного транспорту на мості відновлено. Більших пошкоджень зазнала автомобільна частина.
Чого бояться в Штатах
Генерал Годжес не єдиний, хто вважає, що з військової та ідеологічної точки зору міст необхідно було знищити. Однак в США є інші перестороги через це.
Після подібної атаки 9 місяців тому путінські війська почали масовані обстріли енергетичної, критичної та цивільної інфраструктури України. Тож в Штатах є побоювання, якими будуть наслідки після цього удару.
"Але те, що міст потрібно знищити, є очевидним. Він є частиною імперії, яка намагається таким чином зв'язати себе з територією, яка їй не належить", – зауважив депутат зі США.
Юрій Рашкін про реакцію Штатів на удар по Кримському мосту: дивитись відео
Кримський міст знову "приліг спати": що кажуть в Україні та світі
- У Головному управлінні розвідки не коментували удар по Кримському мосту 17 липня. Однак представник ГУР Андрій Юсов навів слова Кирила Буданова про те, що Кримський міст є "зайвою конструкцією".
- Джерела 24 Каналу в СБУ заявили, що атака на Кримський міст 17 липня була "частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил України". Офіційно в Службі безпеки сказали, що "міст пішов поспати", вдавшись до народної творчості.
- Після нового удару по Кримського мосту росіяни влаштували істерику, кричачи про "тероризм". А ось за кордоном "бавовну" на мосту схвалюють. Зокрема, професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Мазала заявив, що удар по Кримському мосту не є актом тероризму. Адже він – законна ціль для України.