Як атаку на Кримський міст сприйняли у США: депутат сказав, чого бояться партнери

"Бавовна" на Керченському мосту вкотре показала реальну ситуацію у Росії, адже окупанти стверджують, що міст "захищений з усіх боків". Партнери України не вбачають в ударах по мосту якихось незаконних дій.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, в Сполучених Штатах схвалюють знищення Кримського мосту. Однак мають певні побоювання через це.

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"Міст потрібно знищити"

Атаку на Кримський міст в Росії уже називають "терористичним актом". Водночас офіційний Київ не бере на себе відповідальність за ранкові події 17 липня. Але в будь-якому випадку для України Керченський міст є законною ціллю.

Тут ні в кого немає до цього питань. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності. Генерал Бен Годжес давно казав, що цей міст потрібно знищити, бо він є великою логістичною підтримкою для російських військ,

– наголосив Юрій Рашкін.

На жаль, російські ЗМІ повідомили, що зараз рух залізничного транспорту на мості відновлено. Більших пошкоджень зазнала автомобільна частина.

Чого бояться в Штатах

Генерал Годжес не єдиний, хто вважає, що з військової та ідеологічної точки зору міст необхідно було знищити. Однак в США є інші перестороги через це.

Після подібної атаки 9 місяців тому путінські війська почали масовані обстріли енергетичної, критичної та цивільної інфраструктури України. Тож в Штатах є побоювання, якими будуть наслідки після цього удару.

"Але те, що міст потрібно знищити, є очевидним. Він є частиною імперії, яка намагається таким чином зв'язати себе з територією, яка їй не належить", – зауважив депутат зі США.

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