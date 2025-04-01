Зацікавлених дуже багато: 2 причини, чому міг вибухнути лімузин з автопарку Кремля

У центрі Москви 30 березня вибухнув лімузин Aurus Senat з автопарку Кремля – аналогічний тому, яким їздить Владімір Путін. Зацікавлених у цьому багато: охорона диктатора, "вежі" Кремля і не тільки.

У Росії почався серйозний спротив проти дій Путіна, тому причини підриву авто можуть бути абсолютно різні. Деталями в етері 24 Каналу поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Причини підриву лімузина

Роман Світан розповів, що Путін постійно турбує своїх охоронців. Після вибуху лімузина знову очікується ротація його охоронної групи.

У Росії сьогодні спостерігається серйозний спротив – від партизанських рухів до сил у республіках, які намагаються вийти зі складу країни.

Вони хочуть покинути цю "в'язницю народів",

– підкреслив полковник запасу.

Кожна республіка має своє ядро – спротив, який розвивається до рівня організованої армії. Тому не виключено, що вони також можуть намагатися ліквідувати Путіна.

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Не можна забувати й про внутрішні конфлікти серед еліт Кремля, які досі не можуть порозумітися. Ба більше, війна розгортається навіть між різними "поверхами" цієї "вежі".

Внутрішнє протистояння значно посилилося через затягнуту війну в Україні,

– зазначив льотчик-інструктор.

Отже, є багато осіб, готових підірвати автомобіль Путіна. На сьогодні існує чимало охочих відправити його "на той світ".