Підрив "передвиборчого" штабу "Єдиної Росії" у Новій Каховці: що було знищено

Рух "АТЕШ" 29 серпня підірвав "передвиборчий" штаб "Єдіной Росії" у Новій Каховці. Та окупанти як завжди намагаються прикриватися "живим щитом".

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, зауваживши, що цей "передвиборчий" штаб ворога був розташований у багатоповерхівці.

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"Наскільки влучно партизанським рухом було ліквідовано цей штаб, що вигоріла вся документація, штаб", – сказав Хлань.

Депутат Херсонської облради додав, що Рух опору повідомляє, що трьох російських військових, які охороняли цей штаб, було ліквідовано. Натомість сама будівля непошкоджена, а цивільні, які були біля неї, не постраждали.

Окупанти прикриваються дітьми заради "виборів"

Один із місцевих колаборантів заявив про те, що у тамтешніх школах починатимуть очне навчання. Навіть у 15-кілометровій зоні від узбережжя Дніпра. За словами Хланя, це означає те, що окупанти хочуть запустити в школи очне навчання, а самі там проводитимуть "голосування" на псевдовиборах.

Пішли ще далі, ніж просто прикриватися цивільними людьми. Вони тепер намагаються прикриватися дітьми, щоби облаштувати свої "виборчі дільниці",

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Окупанти почали проводити так звані "вибори" на окупованій території: дивіться відео

Псевдовибори на окупованих територіях