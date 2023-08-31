Підрив "передвиборчого" штабу "Єдиної Росії" у Новій Каховці: що було знищено
Рух "АТЕШ" 29 серпня підірвав "передвиборчий" штаб "Єдіной Росії" у Новій Каховці. Та окупанти як завжди намагаються прикриватися "живим щитом".
Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, зауваживши, що цей "передвиборчий" штаб ворога був розташований у багатоповерхівці.
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"Наскільки влучно партизанським рухом було ліквідовано цей штаб, що вигоріла вся документація, штаб", – сказав Хлань.
Депутат Херсонської облради додав, що Рух опору повідомляє, що трьох російських військових, які охороняли цей штаб, було ліквідовано. Натомість сама будівля непошкоджена, а цивільні, які були біля неї, не постраждали.
Окупанти прикриваються дітьми заради "виборів"
Один із місцевих колаборантів заявив про те, що у тамтешніх школах починатимуть очне навчання. Навіть у 15-кілометровій зоні від узбережжя Дніпра. За словами Хланя, це означає те, що окупанти хочуть запустити в школи очне навчання, а самі там проводитимуть "голосування" на псевдовиборах.
Пішли ще далі, ніж просто прикриватися цивільними людьми. Вони тепер намагаються прикриватися дітьми, щоби облаштувати свої "виборчі дільниці",
– наголосив військовослужбовець ЗСУ.
Окупанти почали проводити так звані "вибори" на окупованій території: дивіться відео
Псевдовибори на окупованих територіях
- Країна-агресорка призначила псевдовибори на окупованих територіях України на 10 вересня. На території окупованої Херсонської області проведуть "довибори" до держдуми Росії, а на окупованій частині Запорізької області – обиратимуть "парламентарів законодавчих зборів". У так званих "ДНР" та "ЛНР" обиратимуть "депутатів" так званих "народних рад республік".
- За словами журналістки та депутатки Запорізької райради Аліси Сисоєвої, країна-агресорка готується використати "вибори" на окупованих територіях, щоби посилити тиск на цивільних. Псевдовибори можуть стати приводом для посиленої паспортизації населення Півдня України.
- Після "виборів" росіяни хочуть провести мобілізацію населення. Українців окупанти планують мобілізовувати до росгвардії та російської армії.