Петр Павел вважає, що Україна мала право уразити "Північні потоки"

Кілька днів тому The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій йшлося про причетність до підриву "Північних потоків" українських топ-посадовців. Петр Павел наголосив, що газопроводи є легітимними цілями ураження.

У розслідуванні американського видання говорилося, що нібито операція проводилася під командуванням Залужного і була погоджена Зеленським. У Києві тим часом цю інформацію спростовують.

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Україна має право на удари по "Північних потоках"

Коментуючи статтю у WSJ, президент Чехії заявив, що ураження "Північних потоків" є законним, оскільки вони є цілями стратегічного характеру. Водночас Петр Павел зазначив, що він не має доказів, що саме Україна причетна до підриву.

Коли ведеться збройний конфлікт, то він ведеться не тільки проти військових об'єктів, а й проти об'єктів стратегічного характеру. А трубопроводи – це стратегічна мета. Якби атака була спрямована на те, щоб припинити постачання газу та нафти до Європи та повернути гроші назад в Росію, то – і я кажу умовно – це було б законною ціллю,

– наголосив президент.

Також Петр Павел підкреслив, що "Північний потік" не був критичним продуктопроводом, від якого залежала б енергетична безпека Європи, хоча його підрив й приніс деякі ускладнення.

"Продуктові конвеєри завжди були і будуть мішенню, оскільки вони мають потенціал вплинути на конфлікт у тому чи іншому напрямку", – нагадав очільник Чехії.

Довідка: 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік – 1" та "Північний потік – 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

До слова, нещодавно Петр Павел заявив, що відновлення територіальної цілісності не повинно бути обов'язковою умовою для вступу України в НАТО. Нашу країну можна прийняти до Альянсу з окупованими територіями.