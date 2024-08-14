Як результат розслідування підриву "Північного потоку" вплине на відносини Німеччини та України

Розслідування підриву газопроводу Nord Stream є для Німеччини пріоритетом. Правоохоронці оголосили підозри кільком громадянам України.

За словами заступника речника уряду ФРН Вольфганга Бюхнера, розслідування підриву не вплине на українсько-німецькі стосунки.

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Як розслідування підриву вплине на українсько-німецькі стосунки

Бюхнер наголосив, що інцидент не виправдовує російську агресію проти України, а Берлін продовжить підтримувати Київ у відбитті російської агресії "стільки, скільки буде необхідно"..

Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України,

– заявив Бюхнер.

Він додав, що результат розслідування не обтяжує українсько-німецькі стосунки.