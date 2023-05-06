Підрив пропагандиста Прілєпіна: вибух був такої сили, що перекинуло авто

Автомобіль з російським пропагандистом Захаром Прілєпіним підірвали. За словами очевидців, вибух був надзвичайно сильним. Після нього транспортний засіб буквально перекинуло.

Як зазначають росЗМІ, Прілєпін, або те, що від нього залишилося, все ще перебуває на місці вибуху. Медики очікують, коли прилетить вертоліт, щоб транспортувати його до лікарні.

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Спочатку підкинуло, а потім перекинуло

Вибух був надзвичайно сильним. Тож, спочатку транспортний засіб підкинуло вгору. Після цього машина перевернулася. Відомо, що автівка буквально розсипалася, а на місці події утворилася вирва діаметром близько 1,5 метра та 0,7 метра завглибшки.

Якщо вірити росЗМІ, то водій транспортного засобу загинув на місці. Що стосується самого Прілєпіна, то він буцімто у важкому стані. Цікаво, що загинути могла також його донька, але вона вийшла з машини за якісь лічені хвилини.

Журналісти кажуть, що вони їхали до села Піонерське. Донька пропагандиста вийшла з авто, а вже за якісь 100 метрів воно злетіло у повітря.

Кажуть про 3 кілограми вибухівки

Про це росЗМІ розповіли джерела. Мовляв, під машиною Прілєпіна був саморобний вибуховий пристрій вагою 3 кілограми. Кажуть, що так званий російський письменник, який їхав з "гастролей" на тимчасово окупованій частині Донбасу, зазнав травм ніг.

Зауважимо, що автівку з Прілєпіним підірвали у Нижньому Новгороді. Він вирушав на машині зі своїм водієм і донькою додому.

Тим часом партизанський рух "Атеш" розповів, що полював на Прілєпіна з початку 2023 року. За попередньою інформацією, до своїх рідних пропагандист вирушав на власній автівці Audi Q7.

До слова, оголосили партизани "полювання" на Прілєпіна ще 28 січня 2023 року. У мережі виклали заяву, що вже навіть видали "замовлення" на прокремлівського пропагандиста. Заклик прибрати "ціль" отримали понад 5 тисяч агентів, зокрема російські військові.