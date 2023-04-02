Все тільки починається, – у Зеленського відреагували на підрив пропагандиста Татарського

В одному з кафе Санкт-Петербурга підірвали воєнного кореспондента Владлена Татарського, внаслідок чого той загинув. Згодом на це відреагували в Офісі Президента України.

У неділю, 2 квітня, стало відомо, що до Кобзона відправився пропагандист Татарський. Станом на 20:00 не зрозуміло точно, що могло стати причиною інциденту, однак радник глави ОП Михайло Подоляк констатував, що у ворожій державі "все тільки починається".

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Що сказали у Зеленського

Зі слів Подоляка зрозуміло, що причиною цього вибуху та загибелі пропагандиста стали чвари та розбрат всередині російських еліт. Себто, очевидно, Україна до цього стосунку не має жодного, що й не дивно.

У Росії починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що на Росію очікують незворотні процеси та "Смута 2.0" (черговий смутний період). Своєю чергою Україна не має збиватися з власного шляху у той момент, коли в Росії відбувається подібне.

Деталі інциденту: хто ж винен