Росіяни підривають вишки на Херсонщині, але шкодять самим собі, – активіст
У Херсонській області російські загарбники зносять вишки українських мобільних операторів. Ці ж вишки давали окупантам їхній же мобільний зв'язок та інтернет.
Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, росіяни значною мірою залежать від того ж самого мобільного зв'язку.
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Росіяни залишають себе ж без зв'язку на Херсонщині
Молчанов зазначив, що загарбники спочатку демонтували українське обладнання з вишок мобільного зв'язку й поставили натомість своє. Потім російські мобільні оператори за допомогою них надавали вже свої послуги.
Хоча якість зв'язку була від початку дуже поганою, зараз вона поступово погіршується. А це залишився зараз єдиний канал зв'язку для херсонців на окупованій території,
– заявив херсонський активіст.
Адже, за його словами, стаціонарний провідний інтернет російські окупанти просто знищують, перерубуючи кабелі, зокрема й ті, що йшли із Криму.
Отже, зараз вони валять ті вишки, які давали їхній власний мобільний інтернет і зв'язок,
– сказав Молчанов.
Він додав, що через це багато херсонців залишилися вже абсолютно без жодного зв'язку, а у решти він просто поки що погіршився, але все ще попереду.
Як росіяни шкодять самим собі, підриваючи вишки на Херсонщині: дивіться відео
Окупанти сприяють якнайшвидшому відступу свого війська
Молчанов заявив, що росіянам можна було б не робити цього в тилу своїх же військ, адже підірвати вишки вони могли би у будь-який момент. Наразі в окупантів є дефіцит рацій, до того ж вони не можуть ними користуватися через те, що їх слухають.
Тобто росіяни так само залежать значною мірою від того ж самого мобільного зв'язку. І унеможливлюючи зв'язок навіть власних військ, вони так ще більше сприяють рішенню про його якнайшвидший відступ,
– зазначив херсонський активіст.
Хоча, зауважив він, не мають зв'язку також й українці, тому не можуть, наприклад, передавати в реальному часі координати ворожих пересувань. А за зізнанням колаборанта Стрємоусова, на правому березі залишилися лише "нацисти" та "почекуни". Бо він раніше був закликав усіх евакуюватися.
Яка зараз ситуація на Херсонщині: коротко
- Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщину і досягли значних успіхів на цьому напрямку. Відтак, уже до кінця осені вони можуть звільнити захоплений росіянами Херсон.
- Впродовж декількох днів поспіль з'являється інформація про те, що окупанти втікають з правого берега Херсонщини. У командуванні "Південь" підтвердили, що росіяни справді вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини.
- Виявилося, що російські загарбники розповідали херсонцям "лякалки" про ЗСУ, які будуть знищувати місто, підривати ГЕС, аби затопити території. Так окупанти примушували людей фактично до депортації.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти не готові залишати Херсон. Ба більше, їхня "підготовка" до виходу є інформаційною операцією.
- Російські загарбники тим часом зводять фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра. За словами депутата Херсонської обласної ради, військовослужбовця ТрО Сергія Хланя, окупанти стягують нових мобілізованих у Херсон.