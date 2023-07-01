Росіяни можуть підірвати ЗАЕС дистанційно, – Зеленський

Є ризик того, що росіяни можуть підірвати Запорізьку атомну станцію. Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти можуть вчинити теракт дистанційно.

Президент України не виключає, що російські загарбники й справді можуть підірвати ЗАЕС, тому що вони вже наважились вчинити вибух на Каховській ГЕС.

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Чому Росія хоче вчити вибух на ЗАЕС

Зеленський зазначив, що російські загарбники замінували завод. Згідно з даними ГУР, наразі на станції закладена вибухівка, а ще там перебувають 5 000 російських військових із важким озброєнням.

Звісно, є ризик підриву. Є експерти, які кажуть, що вибух реакторів, які охолоджуються, не має значення, а інші кажуть, що має. Що є фактом, то це те, що завод замінований і Агентство з атомної енергії це підтверджує,

– сказав президент.

За словами президента, українська розвідка володіє даними щодо планів Росії, які спрямовані на те, щоб викликати витік радіоактивних речовин на станції. Таким чином окупанти хочуть заморозити військові дії.

Якщо ми отримаємо контроль над станцією, вони підірвуть її дистанційно,

– сказав Зеленський.

Він також нагадав, що працівників ЗАЕС викрадають, а їхніх дітей депортують до Росії.

Що свідчить про те, що окупанти можуть наважитись на теракт

20 червня керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС, розмістивши вибухівку біля охолоджувача. Якщо його вивести з ладу, то можуть бути серйозні проблеми.

30 червня стало відомо, що російські окупанти покидають ЗАЕС. Лояльним працівникам вони порадили евакуюватися, а персоналу, який залишився на станції, сказали "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну". Паралельно в МЗС Росії почали поширювати пропагандистські тезиси про те, що Україн нібито готує теракт на ЗАЕС.

В Енергоатомі попередили, що якщо росіяни таки підірвуть АЕС, Україна зможе дізнатися про це лише через декілька годин. Адже у нас наразі не має прямого доступу до радіаційного контролю через загарбників.