Підриви ГЕС, ЗАЕС і "Титану": як це вплинуло та ще може вплинути на контрнаступ ЗСУ

Росіяни вдаються до терористичних дій на території України, адже не можуть в інший спосіб стримати український контрнаступ. Однак навіть такі спроби окупантів зрештою їх не врятують від ЗСУ. Хоч наступ таки мав певну затримку через Каховську ГЕС.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, навіть можливий підрив Запорізької АЕС не зможе зупинити початок запланованого українського просування на Запорізькому напрямку.

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Чи затримався наступ ЗСУ через Каховську ГЕС

Підрив Каховської ГЕС вніс свої корективи у контрнаступ ЗСУ. На жаль, росіянами справді вдалось дещо затримати наступ українських військових. Однак зараз труднощі, які приніс теракт на Каховській дамбі для бойових дій, фактично вдалось подолати.

Підрив Каховської гідроелектростанції десь на місяць відтермінував форсування Дніпра. Ми вже починаємо знову працювати на лівому березі. Але це тільки на Херсонському напрямку, а на Запорізькому – навряд чи вони якось відтягнуть (наступ – 24 Канал),

– зауважив Роман Світан.

Більше складнощів у просуваннях на Запорізькому напрямку у наших військових через численні мінні поля. Зокрема, зараз росіяни продовжують навіть дистанційно мінувати території.

В окупантів є спеціальні системи РСЗВ, які можуть мінувати піхотними мінами на відстані 5 – 15 метрів.

"Військ у них бракує. щільність військ недостатня для того, аби всю лінію фронту в 1000 кілометрів закрити. Для цього треба близько мільйона осіб, а у них не більше ніж 400 тисяч. Тому використовують і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС використають, і "Кримський титан" готовий на підрив", – наголосив військовий експерт.

Росіяни й далі використовуватимуть терористичні кроки, оскільки інших можливостей у них немає.

Яку затримку може викликати підрив ЗАЕС

Варто зауважити, що росіяни якщо затримують просування ЗСУ, то лише на конкретному напрямку. Як це було із Херсонським. Вони на місяць затягнули рух у сторону Криму.

Після форсування Дніпра потрібно виходити на Армянськ і через перекоп йти на Крим. Вони ще можуть, підірвавши "Кримський титан", затримати десь ну на тиждень. Бо доведеться готуватися до пересування хімічно зараженої території,

– зауважив Світан.

Максимальна затримка може бути приблизно в 1,5 місяця.Однак зрештою, росіян не врятує й це.

А на Запорізькому напрямку ЗСУ рухатись будуть. Втім змінитись може глибина та час просування. Адже потрібно буде виділити час на розв'язання проблем внаслідок підриву ЗАЕС.

"На час початку наступальних дій це не вплине", – підсумував полковник запасу.

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В будь-який спосіб хочуть стримати ЗСУ

Російські окупанти намагаються стримати український наступ навіть на дуже короткий час. Вони нещодавно навіть перекрили річку Токмачку.

Вони хочуть створити дзеркало води і якось східну частину дамби перекривати. Потім, якщо що, вони можуть підірвати цю дамбу і скинути воду ще й вліво. Все залежить від того, з якого боку наші війська підходитимуть до Токмака,

– зазначив Світан.

Окупанти використовують гідротехнічні споруди та деякі інфраструктурні об'єкти для того, щоб протидіяти українським військовим. Оскільки зупинити їх інакше не можуть.

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