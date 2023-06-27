Таємні перемовини можуть вести: чому світ поки мовчить щодо загрози на ЗАЕС

Володимир Зеленський 22 червня звернувся до цивілізованого світу із заявою про те, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. Минуло 5 днів – світ мовчить, але це не означає, що про нас забули. Найімовірніше, триває робота, яку ми поки публічно не бачимо.

Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Кожна деталь, кожна реакція Росії важлива, щоб опрацювати ризики і вийти з публічною, конкретною заявою.

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Складно повірити, що на заяви України вони взагалі не звертають увагу, найімовірніше, вони просто цю позицію відпрацьовують для того, щоб потім виступити з нею і чітко показати Росії, що буде якщо вони на це наважаться, – сказав Ігор Рейтерович.

Ще одна причина, чому Захід мовчить – не хоче провокувати Росію, але після того, що вже сталося в Україні це найменш імовірно.

Політолог Ігор Рейтерович припустив, чому світ не робить гучних заяв щодо ЗАЕС: дивитись відео

Перемовини в закритому форматі

Як зазначив Рейтерович, ймовірність таємних перемовин все ж є. Навіть без публічних офіційних заяв Захід може попереджати Росію, що вона отримає, якщо теракт на Запорізькій АЕС станеться.

Можливо публічні заяви й не робляться, щоб не дати якийсь додатковий козир зокрема й російській пропаганді. Схожа історія з тими ж вагнерівцями. Американська розвідка знала, але чекала розвитку подій,

– пояснив Рейтерович.

Зараз же ситуація інша і чекати поки це станеться, потім вже не буде ніякого сенсу. Радіація не знає кордонів. Світ це усвідомлює, тому кожен крок, кожну зміну риторики Путіна відстежує і готує остаточне рішення.

Запорізька АЕС: останні новини

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Америка не бачить ознак того, що агресор може підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерку. Також наголосив, що США уважно стежать за ситуацією.

ISW допускає ймовірність теракту на ЗАЕС. Біля 4 з 6 енергоблоків є ворожа техніка з вибухівкою.

25 червня у ГУР МО повідомили, що російські терористи вже розробили та затвердили план теракту на ЗАЕС. Буданов підкреслив, що ситуація ніколи не була такою серйозною, як зараз.