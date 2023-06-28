Росіяни хочуть підірвати "Титан" у Криму: партизани розповіли про ситуацію навколо заводу

Російські окупанти замінували завод "Кримський титан" у місті Армянськ, що в анексованому Криму. Українські партизани розповіли, що місто наразі перебуває у "червоній зоні ризику".

Крім цього, у самому Армянську доволі багато російських військових. Вони буцімто слідкують за тим, щоб на завод не потрапили "чужинці".

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Партизани прокоментували ситуацію у "Титані"

За даними одного з агентів "Атешу" ситуація у самому Армянську напружена. Російські загарбники розмістилися буквально у всіх установах окупованого міста.

"Армянськ заповнений силами окупантів, величезна кількість агентури ФСБ. Поліцаї районного відділу перебувають у режимі посилення", – сказали партизани.

До того ж росіяни посилили режим контролю на заводі "Кримський титан". Через це представникам руху опору складно туди проникнути, щоб контролювати дії окупантів.

Можливості самостійного розмінування "Титану" зараз немає. Використання додаткових агентів на завод дуже ускладнене. Доводиться проходити ретельні перевірки,

– зазначили в "Атеші".

Крім цього, російські офіцери також заселяються по селах поблизу Армянська, у тому числі у Долині та Воїнці. Наостанок агент "Атешу" розповів, що ремонт Чонгарського мосту триває, а на місце приїжджав гауляйтер Сальдо. Сам міст наразі перебуває під охороною чергової російської ПВК "Конвой".

Що відомо про замінування заводу "Кримський титан"