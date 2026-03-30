На Луганщині БпЛА вгатили по важливій підстанції: на місці пожежа

В Луганській області безпілотники уразили ключовий об'єкт енергетичної інфраструктури окупантів. Внаслідок влучання на місці почалася пожежа.

Дрони прилетіли по Алчевську, що на Луганщині, та уразили ворожу підстанцію. Про це повідомили в Dnipro Osint.

Що відомо про ураження підстанції в Алчевську?

Безпілотники FP-2 в ніч на 30 березня вгатили по Алчевській підстанції, яка працює з напругою 220 кіловольтів. Внаслідок влучання на місці сталося загоряння об'єкта.

Пожежа на підстанції в Алчевську / Скриншоти з відео

Підстанція забезпечувала електропостачання для Алчевського металургійного комбінату. Підприємство лише нещодавно відновило роботу після останньої атаки.

Нагадаємо, що вранці 20 березня в Алчевську прогриміли вибухи. За даними моніторингових каналів, у місті уражений металургійний комбінат. По ньому було щонайменше чотири прильоти. Пошкоджено доменну піч (ДП-3) та киснево-конвентерний цех (ККЦ).

