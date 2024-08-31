На Київщині вибухи: ворог атакує дронами, працює ППО

Росія у ніч на 31 серпня вкотре атакує Україну ударними дронами. На Київщині по ворожих безпілотниках працює ППО.

Про це повідомив голова Київської МВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Що відомо про вибухи у Київській області

Повітряну тривогу у Києві оголосили через загрозу ударних БпЛА.

В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– заявив Сергій Попко о 00:38.

Уже о 00:42 у столиці оголосили відбій. Втім, о 00:45 – знову тривогу. Голова КМВА закликав негайно прямувати в укриття.

В ОВА також написали, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликали в ОВА.

О 00:59 ЗМІ повідомили про вибухи на Київщині, зокрема, у Броварах.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.