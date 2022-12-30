Найстрашніший рік в історії: військова адміністрація Києва оприлюднила сумну статистику
Джерело:КМВА
Рік російсько-української війни добігає кінця. У КМВА підбили підсумки року та зазначили, що 2022 – став найстрашнішим в історії столиці.
Про це повідомив начальник адміністрації Києва Сергій Попко. Він зазначив, що попри усі спроби окупантів захопити місто, у них нічого не вдалося.
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Як війна змінила столицю
Після відкидання окупаційних військ за межі Київської області ворог вдався до тактики "повітряного геноциду", який триває і досі.
Станом на 30 грудня загарбник здійснив 52 повітряні атаки на Київ. Внаслідок ракетних атак було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва.
Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя,
– сказав Попко.
За його словами, в період від 24 лютого по 30 грудня через війну загинули 120 киян, серед яких – 5 дітей. Крім того, 495 мешканців, з них – 30 дітей, отримали поранення.
З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог – 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів кияни провели в укриттях та бомбосховищах.
"Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти!", – резюмував начальник КМВА.
Нагадаємо, що у ніч на 30 грудня росіяни випустили 16 "Шахідів" для обстрілу України. Загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 — над столицею.
Київ атакували "Шахіди": що відомо
- Російські загарбники у ніч проти 30 грудня атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом за ніч випустили 16 "Шахідів". Зокрема, уламки безпілотника влучили в адмінбудівлю у Києві.
- Безпілотник впав на чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її вже ліквідували. Внаслідок атаки пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.
- Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати річище Дніпра.
- Варто додати, що напередодні, 29 грудня, ворог на Київщині намагався зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури. Силам ППО вдалося відбити ракетні удари.