Підсумки лютого від редакції сайту 24 Каналу

Лютий став для сайту 24 Каналу місяцем активної роботи і нових рекордів. Наша команда працювала над авторськими розслідуваннями, запустила нові спецпроєкти та продовжувала оперативно висвітлювати все те, що відбувається навколо.

До того ж команда MediaMonitoringBot визнала нас лідерами серед онлайн-ЗМІ України за кількістю опублікованих матеріалів. Детальніше про досягнення, проєкти, тексти та події лютого – у підсумковій добірці 24 Каналу.

Більше Аудіоновини, розслідування, нові проєкти: яким був січень для редакції сайту 24 Каналу

Продовжуємо посилювати військо

У лютому спільно з читачами ми зібрали 350 тисяч гривень та придбали бус VW T5 для 5-го загону Державної прикордонної служби України на Сумщині.

Ви допомогли зібрати, а ми привезли і передали прикордонникам VW T5,

– йдеться на сайті Фонду 24.

Бус VW T5 для 5 загону ДПСУ доставлено бійцям / Фото Фонд 24

Окрім цього, ми розпочали новий збір на пікап Toyota Hilux та портативний РЕБ для спецпідрозділу ГУР "Кракен". Це один із найефективніших підрозділів Сил Оборони, який завжди там, де найважче. Вони не розголошують своїх завдань, проте результати їхньої роботи ми бачимо в новинах. Цього разу збираємо 520 тисяч гривень. До досягнення цілі лишилося зовсім небагато. Долучитися до збору можна за посиланням.

Розслідування та дослідження дампів

Лютий приніс нові журналістські розслідування. Завдяки OSINT-групі "Sarana" ми отримали унікальні документи, які допомогли ідентифікувати десятки російських військових злочинців, причетних до терористичних ударів по Україні. У списках значаться військовослужбовці в/ч 75715, які базуються на аеродромі "Українка" в Амурській області Росії. Деталі за посиланням.

Окрему увагу у лютому привернуло міжнародне дослідження про українського ексчиновника Костянтина Кучера, який став архітектором схеми постачання підсанкційних комплектуючих для російських винищувачів Су-30. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm переклали матеріал багатьма мовами, зокрема:

англійською,

шведською,

іспанською,

турецькою,

німецькою,

норвезькою,

данською.

Дякуємо колегам за підтримку та розповсюдження матеріалу!

Вже наприкінці місяця на сайті 24 Каналу вийшов не найприємніший, а проте важливий текст про заступника командира з морально-психологічного забезпечення Дальньої авіації Росії Олександра Бессарабова. Під час служби він робить все, щоб пілоти стратегічних бомбардувальників були носіями "русского міра" та пишалися вбивством сотень цивільних українців. А у вільний від роботи час – шукає партнерів для своєї дружини, аби подивитися, як із нею займаються сексом, публікує фото коханої на форумах збоченців та й сам спить з чоловіками.

Якщо перейдете по лінку та подивитесь фото, ваше життя ніколи не буде таким, як раніше,

– поділився дисклеймером у своєму телеграм-каналі автор матеріалу Олексій Чибісов.

Однак зробити це все ж варто з кількох причин. Насамперед за цим матеріалом – десятки годин роботи нашої редакції. По-друге, такі історії ще раз підтверджують, наскільки трешовим є життя достатньо серйозних діячів російської військово-пропагандистської машини.

"Ви соромились – ми спитали"

У лютому команда відділу Розваг запустила проєкт "Ви соромились – ми спитали". Це цикл невеликих і, часом, досить великих інтерв'ю з представниками різних професій.

Звичайно ж, це не якийсь новий формат. І почасти ми надихались популярними ютуб-проєктами LUKI та "Несерйозна розмова". Надіюсь, ви на них підписані,

– зазначив заступник керівника відділу розважального контенту Назарій Лазур.

Щоправда, замість традиційного відеоформату ми обрали текстовий.

Зізнаюсь, довго міркував над ціллю проєкту. І, читаючи коментар однієї зі знайомих, усвідомив, що ці розмови дозволяють зберігати нашу "зозуленьку" у відносному порядку. Читачі можуть дізнатись щось цікаве про тих, з ким живуть в одному будинку та їздять у громадському транспорті. А ще ми даємо можливість розповісти про свою професію тим, хто закоханий у неї по самі вуха,

– додає він.

У рамках проєкту редактори відділу Розваг спілкуються з представниками різних професій. Перед проведенням інтерв'ю команда проводить голосування, а читачі мають можливість поставити питання, відповіді на які вони хотіли б почути. Завдяки нашим редакторам і читачам на сайті вже з'явились інтерв'ю з тренером, продавцем техніки, колишньою стриптизеркою, котячим мером Львова Левчиком і вогнеборцем. І це лише початок...

Кіно, культура та шоубіз

Місяць був насичений культурними подіями. У рамках Національного відбору на Євробачення ми записали мініінтерв’ю з кожним фіналістом, зокрема з переможцями конкурсу – гуртом Ziferblat. Також перед конкурсом ми поспілкувалися з креативним продюсером Нацвідбору Германом Нєновим.

Окрім того, на Show24 вийшло інтерв’ю з коміком Тарасом Стадницьким. А на Кіно 24 – опублікували цікаву розмову з акторкою серіалу "Спіймати Кайдаша" Дариною Фединою.

Проєкти до роковин повномасштабного вторгнення

Для України лютий назавжди закарбується як місяць випробувань, боротьби та втрат. 20 лютого 2014 року, поки злочинний режим Віктора Януковича вбивав мітингувальників у центрі Києва, у Крим почали вторгнення російські війська. Згодом ворог окупував Крим, розпочав війну на Донбасі. А 24 лютого 2022 року вся країна прокинулася від нового жаху.

Попри тривалу повномасштабну війну ми досі тримаємося. І зараз, хоч втомлені, та все ж продовжуємо боротьбу. Найкращим свідченням цього є ті, на кому найважчий тягар цієї війни, – наші військові. Саме з ними ми поспілкувалися напередодні 24 лютого. Усім поставили 5 питань, аби дізнатися їхню оцінку того, який шлях пройшла Україна, як змінилася війна на фронті, які загрози над нами все ще нависають і, головне, які уроки ми повинні засвоїти як нація. Головне – за посиланням.

Окрім цього ми підбили підсумки 3 років повномасштабного вторгнення та проаналізували, в якій точці історії перебуває наша країна. Ознайомитися з висновками пропонуємо тут. А щоб ви могли дізнатися, скільки коштів держава витратила на генератори, дрони, укриття, медичне забезпечення, залишаємо лінк на спецпроєкт "Бюджети війни".

Сайт, якому довіряють

Сайт 24 Каналу залишається надійним медіапартнером як для вітчизняних, так і для світових брендів. Зараз ми розвиваємо 8 маркетплейсів. Також за місяць реалізували чимало якісних партнерських матеріалів.

Завдяки злагодженій роботі редакції ми маємо чудовий результат: з багатьма компаніями співпраця продовжується роками, а серед замовників реклами є й іноземні фірми та вітчизняні холдинги, відомі на весь світ,

– зазначила керівниця відділу комерційних матеріалів Юлія Михайлова.

Аудіоновини 24 Каналу: новий рекорд

У лютому відділ озвучки 24 Каналу встановив новий рекорд – 95% озвучених новин за добу. Це неймовірна цифра, враховуючи, що при запуску аудіоформату, розраховували на озвучку 80 – 85% матеріалів.

Нагадаємо. Найактуальніші новини у форматі аудіозаписів ви можете найти на сторінці "Аудіоновини".