Глава польського МЗС обурений відсутністю рішення щодо танків на "Рамштайні"

Під час "Рамштайну" не вдалося ухвалити рішення щодо постачання Україні танків Leopard. Це обурило міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау.

Зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 20 січня. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що за сучасні танки Україні ще слід поборотися.

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Голову польського МЗС обурила відсутність рішення щодо танків

Рау заявив, що озброєння України для відбиття російської агресії – це не якась вправа для прийняття рішень.

Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна зволікання з поставками Leopard. Ми повинні діяти негайно,

– наголосив міністр.

Зауважимо, що голова Пентагону Ллойд Остін розповів, що партнери на "Рамштайні" говорили про ті можливості, які є в України для контрнаступу.

"Ми маємо це вікно можливостей між теперішнім часом і весною, коли може початися контрнаступ. Це не так багато часу, тому ми повинні зібрати усі спроможності", – зазначив Остін.

Він підкреслив, що союзники змогли зібрати велику потужність. Зокрема, мовиться про танки, які готується надати Україні Польща.

Київ наполягає на створенні "танкової коаліції"

Україна запропонувала створити так звану "танкову коаліцію". Відповідну заяву опублікували міністри оборони та закордонних справ – Олексій Резніков і Дмитро Кулеба.

У документі мовиться про те, що Росія може посилити наступ, тому Силам оборони потрібно більше техніки, зокрема танків.

Велика Британія вже ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, однак цього, на жаль, недостатньо.

Україні насамперед потрібно більше танків Leopard 2. Вони перебувають на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що світ не повинен зволікати з наданням військової допомоги. Адже кожна хвилина, година та день – втрата життів українців



Що потрібно знати про танки Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу