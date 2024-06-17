Темп не збавлятимемо, – Зеленський у зверненні пообіцяв наступні кроки після Саміту миру

Володимир Зеленський 17 червня записав своє традиційне вечірнє звернення до українців. У відео президент розповів підсумки Саміту миру.

Зокрема, розроблені подальші кроки для роботи з партнерами. Український очільник також обговорив із військовими ситуацію на фронті.

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Зеленський обговорив з військовими ситуацію на фронті

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповіді військових, які прозвітували щодо ситуації на фронті – передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині, а також Харківщина.

Вдається нашим силам поступово витісняти окупанта з Харківщини, і я дякую за це кожному воїну, кожному підрозділу, які чітко виконують поставлені завдання. А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що особлива розмова цього дня на Ставці була щодо безпілотних систем, а саме усіх типів дронів, які потрібні нашим Силам оборони, які ми виробляємо в Україні і які постачаємо.

"Пройшлися за кожним елементом Сил оборони – була доповідь щодо бойових результатів дронів. Дуже відчутні, сильні результати Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Збройних Сил України – справді молодці", – заявив український лідер.

Зеленський, зокрема, відзначив теми й щодо ударних дронів, і знищення техніки, й іншої сили окупанта. За словами президента, дрони – це той технологічний компонент, у якому в нас має бути перевага, і буде.

За деякими видами безпілотних систем українці вже – глобальний лідер. І це відчувається також і в перемовинах з нашими партнерами – багато хто зацікавлений у досвіді, який вже є у наших воїнів, та в техніці, яку ми виробляємо в Україні,

– пояснив глава держави.

Зеленський запевнив, що настане час, і Україна обов'язково допоможе кожному з партнерів зміцнити безпеку розвитком також їхніх безпілотних сил. Адже українці вміють бути вдячними.

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Підсумки стосовно Саміту миру

Зеленський розповів, що він провів нараду за підсумками Саміту миру та підготовки наших наступних кроків.

Зараз – жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру – у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, держав зібралися заради України та заради миру,

– сказав президент.

Глава держави подякував кожному, хто був представлений на Саміті миру. Але, український очільник наголосив, що мир – це завжди шлях.

"Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякуємо нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об'єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку", – наголосив Зеленський.

Український лідер заявив, що фактично зараз вже є попередній графік роботи на літні місяці. Темп, за словами Зеленського, Україна і партнери збавляти не будуть, а комунікацію будуть зберігати такою ж активною, як і раніше.

Україна ніколи не хотіла цієї війни й природно, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир,

– зауважив президент.

Окрім того, глава держави наголосив, що була цього дня і доповідь і щодо Євросоюзу – наших відносин, наших перемовин щодо вступу. Українська влада працює над важливим результатом.

Наостанок Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто нам допомагає, і сказав, що пишається кожним і кожною, хто б'ється заради України, хто захищає нашу державу на фронті, хто працює заради нашої держави та людей.

Президент підкреслив, що ця надзвичайна сміливість і відданість дають Україні змогу працювати з абсолютно різними партнерами в умовах однакової поваги до справедливих інтересів нашої держави. За словами глави держави, Україна тепер має власну міцну суб'єктність.