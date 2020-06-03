У підсумковому випуску новин за 3 червня станом на 18:00 – компромат на голову ОП Андрія Єрмака, його кума-нардепа Миколу Тищенка та ексдепутата Київради і забудовника Дениса Комарницького оприлюднив і передав правоохоронцям нардеп Гео Лерос. Він написав заяву до НАБУ. У США тривають протести проти расизму серед поліцейських. Щонайменше 11 людей загинули, серед них і правоохоронці.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Загалом в Україні за минулу добу підтвердили 483 нових випадки COVID-19 – це майже на півсотні більше ніж за останні 2 дні, коли зберігалась тенденція до зниження кількості нових хворих.

З 5 червня Україна відновлює внутрішнє авіасполучення, а з 15 – міжнародне.

Учасниці бойових дій та фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Інні Грищенко слідчі перешкоджають у проходженні медкомісії. Вона не може підтвердити інвалідність, яку отримала внаслідок поранення у 2015 році. Це означає, що жінка, яка перебуває під цілодобовим домашній арештом, залишилася без джерела доходу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс у Раду подання на призначення нових міністрів. Відтак очільником міністерства культури та інформаційної політики пропонує призначити Олександра Ткаченка. Роман Абрамовський може очолити екологічне відомство.

Чорногорія другою у Європі оголосила про завершення пандемії.